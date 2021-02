Flagship Store Mejuri, San Francisco

Lo Studio di architettura canadese DS Studio Inc., ha progettato il flagship store Mejuri di San Francisco.

La realizzazione è stata elaborata per mostrare un innovativo paradigma di instore experience, nel quale le collezioni di preziosi vengono presentate in un ambiente intimo ed accogliente, in un tripudio di eleganza dalle linee semplici e lineari, ma che discretamente cela al suo interno anche uno spazio dedicato alla vendita di gioielli body piercing.

Il design complessivo è ispirato ad una delle più iconiche strade di San Francisco, la famosa Postcard Row, con le sue storiche abitazioni dai tipici ornamenti e dalle lavorazioni artigianali in legno.

Qui, la boutique impenetra una tavolozza dai toni neutri delle pareti che si alternano con quelli più terrosi e femminili degli arredi, realizzati su misura, ed elementi strutturali come i rivestimenti, i ripiani in quarzo, i tessuti e le rifiniture in oro e bronzo di espositori, specchi e vari complementi.

Le pareti sono percorse da arredi a modulo continuo i cui top in quarzo fungono da espositori e postazioni per le contrattazioni; sedute in metallo cromato, dall’aspetto essenziale, regolabili in altezza, donano un profondo senso di comodità e di calore domestico, reso ancor più rasserenante da un sistema di illuminazione, costituito da faretti a binario a soffitto e lampade di design pendenti e di accento sui piani lavoro.

L’equilibrio estetico viene rafforzato dall’inserimento di vegetazione ornamentale che, a cascata, adorna le modanature delle pareti. Le tinte delicate, i pregiati materiali e le geometrie irriverenti dell’intero progetto, si mescolano con maestrìa nel contesto urbano per restituire ai fruitori un’invitante, sofisticata e confortevole shopping experience tra i gioielli di Mejuri.

Location San Francisco, USA

Area 95 sqm

Designers DS Studio Inc.

Photos courtesy Lauren Edith Andersen – Krista Jahnke

