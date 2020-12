Lo Studio GARDE progetta il primo store per il marchio fashion THE ME

“Soddisfare le esigenze individuali, piuttosto che avvalersi della produzione di massa”

GARDE Co., Ltd. (Sede, Minato-ku, Tokyo, Presidente Guido Tarchi), Studio di branding e design, noto per la sua attività di progettazione nel settore del retail, strutture commerciali e ricettive su larga scala, nonché di abitazioni ed uffici, ha seguito il concept e l’intero sviluppo della prima boutique di “THE ME”, recentemente aperta.

Il brand THE ME è nato con l’obiettivo di risolvere il problema degli approvvigionamenti e di modificare il comportamento dei consumatori del settore dell’abbigliamento e si propone di “soddisfare le esigenze individuali, piuttosto che avvalersi della produzione di massa”.

Pertanto la teoria di THE ME si fonda esclusivamente sulla valorizzazione dell’essenziale, eliminando gli eccessi di lavorazione e di conseguenza anche il loro smaltimento.

L’abbigliamento in offerta a THE ME, rompe gli schemi convenzionali di distribuzione, in quanto si adegua ai gusti della clientela con modelli e taglie, che vengono poi raffinati individualmente.

Servizio clienti

Il responsabile del servizio clienti accoglie le prenotazioni online e funge da “Navigatore”: supporta la “messa a punto” (correzione della taglia e modello) degli abiti scelti da ciascun cliente. Nel negozio è possibile scegliere gli abiti ed in 90 minuti, ricevere consigli di styling, consulenza taglie tramite lo scanner 3D, e provare dei prototipi eseguiti sulla base delle misurazioni.

Design

‐ Where I come to clear the FOG – E’ il design concept in cui si trovano i clienti che devono risolvere i molteplici problemi che ruotano attorno alla scelta dell’abito adatto alla propria fisicità. E questo spazio, dalle rifiniture eleganti, richiama principalmente i colori navy ed argento, quelli istituzionali del marchio THE ME, che ben si omogeneizzano con altri materiali dai toni caldi e rilassanti.

Showroom

Lo showroom è uno spazio luminoso ed elegante, dalle pareti decorate nelle morbide tinte argentate che simulano le sinuosità del corpo umano; inoltre, dettagli in legno incorporati alle appenderìe trasmettono ulteriore senso di calore.

Corridoio

Questo luogo di connessione tra lo showroom e l’area adibita all’assistenza-clienti è un corridoio connotato da pareti tinte in grigio effetto nebbia.

Sala di consulenza

Qui, il “Navigatore” coordina ed offre il più completo supporto al cliente, in base ai dati dei quali è in possesso, dalle misurazioni tramite lo scanner 3D alla messa a punto dello styling. Questo ambiente risulta alquanto rasserenante e distensivo, grazie alla competenza dello Studio Garde che ha saputo includere una tecnologia all’avanguardia, fatta dei più moderni dispositivi digitali, in un contesto confortevole, fatto anche da una luminosa pavimentazione in legno, capace di far emergere una nuovissima forma di shopping experience, pulita, semplice, ordinata e veloce.

THE ME JINGUMAE

Location iori Omotesando 2F, 6 Chome-31-11 Jingumae, Shibuya ku, Tokyo

Interior Design GARDE Co., Ltd.

Total floor area 248.19 sqm

Photos courtesy Hiroki Terabayashi

Lo Studio giapponese Garde, specializzato in interior design e branding, opera nel settore del retail, per la realizzazione di uffici, abitazioni, hotel, ristoranti, nonchè di elaborate soluzioni per strutture urbane. Avvalendosi di un team di creativi con sedi a Tokyo, Osaka e Milano, Parigi, Hong Kong, Shanghai, Singapore, Kuala Lumpur, New York, Los Angeles, sono in grado di soddisfare ogni richiesta con professionalità e competenza a livello globale. A breve, sarà aperta anche la nuova filiale di Dubai.

MINAMI KOHMURA

Minami Kohmura, designer, Design Department. Dopo aver studiato architettura negli Stati Uniti ed acquisito il diploma di Laurea in arti Visive entra a far parte del Team di Garde. Dal 2017 ha collaborato con importanti brand quali Pomellato, Stella McCartney, Giuseppe Zanotti e Aesop. Dal 2019 si occupa di concept planning e design strutturale collaborando alla realizzazione del concept store per THE ME.

