Il marchio HOFF, brand spagnolo di calzature sportive, apre il suo primo flagshipstore a Madrid in Calle Velazquez, nel cuore del quartiere Salamanca.

Firmato dallo Studio Ciszak Dalmas Ferrari, il risultato è un ambiente che rompe lo schematismo del tradizionale punto vendita per mettere in evidenza l’immagine del brand Hoff, fatto di tratti puliti e semplici geometrie.

Il paesaggio architettonico degli interni riprende le caratteristiche del prodotto in offerta ritmato da semplici arredi, volumi e texture tattili. Le calzature diventano le protagoniste della boutique, nella quale l’architettura vi orbita attorno in una tavolozza dai toni rosa, grigio sfumato e verde pallido.

Il sistema espositivo abbraccia il DNA creativo dell’azienda in un insieme di materiali duttili come il marmo, la pietra ed il metallo laccato: le sneakers esposte sulla parete principale vengono elevate ad indicare l’unicità del prodotto, come le basi modulari accostate e realizzate su misura che ritmano la shopping experience, oltre ad invitare all’interazione tra prodotto e persona. Su una parete secondaria vengono presentate le nuove collezioni mediante display in metallo nel colore Klein Blue ai quali si intercalano varie grafiche e visuals.

Il sistema di arredi si compone di pezzi sartoriali come il divano rivestito in tweed Bouclé, i ripiani ed i complementi; l’area centrale è dominata da due tavoli in pietra ruvida Sepulveda, dalle finiture naturali beige e salmone, tipica della regione madrilena.

Sulla pavimentazione in resina, lavorata a mano, poggiano pareti incurvate, trattate con uno strato di cemento pigmentato rosa-malva, denominato “Mountbatten Pink”, o Rosa Plymouth (noto per essere il colore utilizzato per i camuffamenti mimetici della marina militare britannica durante la seconda guerra mondiale), mentre grandi specchi amplificano gli angoli più nascosti.

Inoltre, la pietra verde brasiliana Pinta Verde Onix è stata utilizzata per definire pedane espositive e per l’insegna con il logo della facciata esterna; la geometrica scritta al neon, appesa sulla vetrina principale, contribuisce a fornire ampia visibilità alla boutique da qualsiasi punto dell’aristocratica Calle Velázquez.

Architects Ciszak Dalmas / Matteo Ferrari

Location Madrid

Area 45 sqm

Photos courtesy Asier Rua (Store-Portrait), Rafael Benito (Moodboard)

Ciszak Dalmas Ferrari

Ciszak Dalmas e Matteo Ferrari, team multidisciplinare composto da architetti e designer ha sede a Madrid. Si propone quale strumento per l’inovazione, lontano dai classici stereotipi dell’architettura.

I loro progetti spaziano dall’architettura di interni al design di prodotto, alla creazione di concept per brand di diversi settori seguendo un approccio olistico e sperimentale; la collaborazione con marchi della moda quali Zara, Bershka, Malababa e Max & Co. ha permesso di migliorare l’in-store experience. Camper e Loewe utilizzano mobili disegnati da Ciszak Dalmas per eventi promozionali, mentre Muroexe, una start-up spagnola di successo, ha commissionato il design del suo prodotto di punta, una sneaker che vende più di 50.000 paia all’anno. Lo Studio ha ricevuto il Primo Premio per la sezione Retail Design dal New York Times Magazine nel 2019.

