Knauf K-Wireless: da oggi il cartongesso trasmette energia

La prima parete in cartongesso con una componente ferromagnetica ed una elettronica che permette di creare superfici attive con punti di alimentazione invisibili.

Knauf, multinazionale leader in soluzioni e sistemi per l’edilizia, annuncia il lancio di K-Wireless, il primo pannello al mondo che consente a una parete o a un soffitto di erogare energia per prossimità, in modo sicuro, intuitivo e immediato.

Frutto della collaborazione con LYM, Knauf K-Wireless è un modello d’interazione totalmente nuovo con l’elettricità che permette di superare il problema della distribuzione di punti luce e creare prese di corrente invisibili in qualsiasi ambiente, civile o residenziale, a qualsiasi altezza, nelle pareti così come nei soffitti.



Le superfici degli ambienti diventano per la prima volta attive, e i diversi pannelli K-Wireless fungono da punti di alimentazione invisibili che l’utente potrà utilizzare in completa libertà e sicurezza per spostare una fonte luminosa dove più serve così come per la ricarica del proprio smartphone senza dover utilizzare cavi, carica batterie e soprattutto senza dover forare le pareti o effettuare collegamenti elettrici.

Il pannello in cartongesso si evolve

Knauf K-Wireless utilizza una tecnologia brevettata interamente in Italia ed è costituito da un pannello in cartongesso di dimensioni 600×400 mm e spessore standard di 12,5 mm che integra una componente ferromagnetica e una componente elettronica a bassissima tensione con potenza in uscita massima di 15 Watt.



Queste componenti permettono contemporaneamente l’ancoraggio di supporti magnetici e la ricarica di dispositivi che supportano la tecnologia di alimentazione wireless. Il pannello è disponibile in versione da uno o due punti di alimentazione e le dimensioni in entrambi i casi sono pensate in modo tale da inserirsi negli standard di montaggio dei classici pannelli in cartongesso.



Al centro del pannello è collocato un piccolo indicatore luminoso che corrisponde al punto di alimentazione sul quale posizionare e alimentare o ricaricare lampade e altri accessori wireless, come smartphone di ultima generazione. Knauf K-Wireless è un sistema assolutamente sicuro perché il trasferimento di energia wireless avviene solamente quando il dispositivo è posizionato in corrispondenza dell’indicatore luminoso così che l’emissione di energia è circoscritta al dispositivo stesso e i punti di alimentazione sono a bassissima tensione (12 Volt anziché 220 Volt).

“K-Wireless è la soluzione perfetta per le più diverse situazioni, conferendo agli ambienti la possibilità di essere riconfigurati funzionalmente ed esteticamente nel tempo.” – dichiara Maurizio Stecca, Product Manager Knauf – “Installato di fianco al letto rende la luce da lettura dinamica e la ricarica dello smartphone comoda ed immediata, così come nel living permette la creazione di nuove zone per l’home-working o per lo studio. In ambienti business come uffici, negozi o ristoranti le possibili applicazioni sono ancora più numerose. Ci piace dire che K-Wireless muta nel profondo il rapporto tra uomo ed elettricità.”

Versatilità in ambiente domestico e business

Sono infatti le tantissime applicazioni possibili che rendono K-Wireless un sistema estremamente versatile che può essere utilizzato in tutti gli ambienti della casa, ma che può risolvere facilmente anche i consueti problemi di illuminazione in ambito business.

Pensiamo per esempio agli uffici, dove permette di illuminare le postazioni di lavoro in modo adeguato contribuendo a un minor affaticamento degli occhi, ma anche a showroom e negozi, dove permette di dare il giusto risalto ai prodotti e di offrire ai clienti una miglior esperienza di acquisto, fino ad arrivare a ristoranti e strutture ricettive, dove è possibile organizzare punti luce per regalare la giusta atmosfera in qualunque momento agli ospiti.

