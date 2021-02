Ristorante La Vaca y La Huerta Madrid

Lo studio di architettura e design Zooco Estudio realizza il nuovo progetto per il ristorante madrileno.

Il locale, il cui nome significa letteralmente “La Mucca e l’Orto”, è situato a Madrid, in Calle Recoletos, e celebra un connubio gastronomico a base di carne ed ortaggi.

Del locale originario rimangono elementi come le superfici in cartongesso e le pareti in mattoni che sono stati mantenuti integri, perché di rilevanza per i proprietari.

Il re-design è stato eseguito aggiungendo ulteriori materiali dalle linee pulite come fil-rouge degli ambienti interni: pannelli di rete in metallo sono stati addossati ai muri a vista, quasi ad imitazione delle strutture usate per fienili ed allevamenti; doghe in legno di quercia naturale scandiscono le pareti lisce che, unite a lastre in metallo laccato nero, per le pareti in mattoni, conferiscono un’atmosfera più intima.

La rete metallica è stata raddoppiata, in alcuni punti, a creare sia la struttura espositiva a giorno per la postazione bar che la zona adibita al magazzino.

Pietra, legno e metallo rimangono le materie essenziali, tutte strettamente legate tra di loro, per i rivestimenti delle pareti, dei pavimenti, degli intonaci: materiali poveri, eppure nobilitati tra loro in un gioco di sovrapposizioni e trasparenze; impregnati di stile bucolico, ma che donano calore e luminosità all’ambiente.

Design firm Zooco Estudio

Design Team Miguel Crespo Picot, Javier Guzmán Benito, Sixto Martín Martínez Colabs:, María Larriba Hombrados, Jorge Alonso Albendea

Photos courtesy Imagen Subliminal – Miguel de Guzmán, Rocío Romero Rivas

by