Flagship Store Hanscool, Guangzhou, Cina.

Lo Studio di interior design francese ARCHIEE ha progettato il concept per il marchio di abbigliamento maschile Hanscool.

Lo store concept, che può essere adattato per varie boutique, prevede due differenti geometrie per la realizzazione dello spazio retail: una rappresentazione con forma quadrata ed una circolare.

Proprio il brand Hanscool, che non si distingue solo per la produzione e l’impiego di tessuti pregiati, ma anche per la capacità di creare nuove ed innovative tecniche di confezione delle sue collezioni, è l’ispirazione da cui si sviluppa il design della boutique.

L’intenzione è stata quella di esprimere visivamente l’immagine del brand in una sorta di reinterpretazione architettonica delle trame del tessuto in una serie di pannelli in legno intrecciato.

Il legno, usato in diversi toni e finiture, come nella tradizionale lavorazione asiatica, costituisce strutture grigliate nelle quali sono state intrecciate larghe doghe, come per diverse altre strutture lignee presenti nella boutique.

La particolarità è rappresentata dal considerevole impiego di tramezzi e partizioni interne che posizionati su pianta circolare vanno a definire un’area centrale adibita alla vendita.

Il layout complessivo risulta atipico, ma alquanto ospitale e stimolante, nel quale il cliente percepisce l’interazione con il brand, in una sorta di abbraccio stretto ed armonico, tra forme e colori, che pur rimandano al concetto dell’antica filosofia di Yin e Yang.

La shopping experience si snoda attraverso un misterioso ingresso che, dopo varie aree espositive, indirizza, come in una sorta di progressione spaziale, al fulcro del progetto con postazione cassa inserita in un accogliente salotto.

Scopo primario degli architetti di Archiee è stato quello di ideare una futuristica narrazione di retail improntata sull’autenticità strategica del brand nella quale si alternano dettagli moderni; in secondo luogo la realizzazione di uno spazio scenografico e leggero in grado di assicurare alla clientela una permanenza alternativa a quella convenzionale.

Design ARCHIEE

Location Guangzhou, China

Area 50 sqm

Photos courtesy Kenshin Horikoshi

by