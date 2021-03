Gift Fair riparte dal 18 al 20 settembre 2021

Per la 21ª edizione di Gift Fair è previsto il rilancio della bomboniera e dell’artigianato, con la consueta presentazione in anteprima nazionale delle collezioni 2022.

Seguendo l’ottimismo dell’estate, conferma delle data settembrina

Anche per questa edizione la Gift Fair si colloca all’inizio del calendario fieristico nazionale d’autunno, tenendosi dal 18 al 20 settembre 2021.

La location sarà il Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, che ha già ospitato in passato la Gift Fair, con il grande pregio di essere ottimamente collegata con tutti i mezzi di trasporto.

La manifestazione simbolo della ripartenza del settore

La manifestazione dedicata a tavola, regalo, bomboniera, tessuti e complementi d’arredo, vuole essere capofila della ripartenza del settore per il 2021, dando rilancio all’iniziativa commerciale di aziende produttrici, grossisti e rivenditori.

Anche per l’edizione 2021 sono confermate le sezioni Bijoux Fashion, incentrata su bigiotteria e accessori moda, e Le Botteghe dell’Arte, per l’artigianato made in Italy.

È quindi importante per i dettaglianti del bacino mediterraneo partecipare all’evento, che si conferma d’essere una grande occasione di incontro e di scambi commerciali dopo oltre un anno di inattività.

Formarsi per competere

La Gift Fair si è sempre distinta per aver dedicato energie e tempo alla formazione e alla innovazione del settore.

Anche per questa edizione sono confermati seminari di formazione gratuiti e approfondimenti sul mercato internazionale.

Il programma dettagliato dei seminari sarà disponibile con l’avvicinarsi della fiera sul sito www.giftfair.eu .

Agevolazioni per i negozianti della Sicilia occidentale e Calabria

Anche quest’anno sono confermate le classiche agevolazioni per negozianti della Sicilia occidentale e Calabria per visitare e soggiornare a Catania.

La Fiera facile, vicina, economica

La Gift Fair conferma la propria caratteristica di fiera pragmatica, capace di rispondere alle esigenze di espositori e visitatori, e la propria filosofia operativa, che risponde alla recente tendenza delle fiere specializzate, che devono essere: facili da allestire e da gestire; vicine per permettere ai visitatori di non avere spese di viaggio e pernottamento; economiche, quindi, sia per gli espositori che per i visitatori.

Location centrale, accattivante e perfettamente collegata

“Le Ciminiere” si trovano nel centro di Catania, accanto alla stazione Centrale, perfettamente collegata con l’aeroporto e i bus provenienti da tutta Italia. La nuova stazione della metropolitana la rende velocemente raggiungibile da tutta la città. L’asse dei servizi collega il centro fieristico con le autostrade siciliane.

Il mare adiacente e la location immersa nelle antiche Ciminiere catanesi rende ancora più gradevole l’ambiente.

Accanto alla struttura sono presenti numerosi ristoranti, tavole calde e fast food, B&B e alberghi.