IEG presenta SUPERFACES ‘21, la nuova fiera multisettore delle superfici

Appuntamento il 29 settembre a Rimini. In vetrina innovazione e contaminazione dei materiali, tra estetica e tecnica.

Quartiere fieristico di Rimini, 29 settembre – 2 ottobre 2021: sono le coordinate della prima edizione di SUPERFACES, l’inedita manifestazione dedicata a tutto il mondo delle superfici per l’interior design, l’architettura e il contract.



Una fiera b2b che ospiterà le più recenti novità materiche di un settore ricco di tradizione e innovazione con protagoniste primarie aziende produttrici di pavimenti e rivestimenti.

Marketplace multisettore

Esplorando ogni dimensione dell’abitare e tutte le contaminazioni di materiali, estetica e funzionalità, SUPERFACES si propone come un marketplace multisettore delle superfici resilienti, viniliche, resina e cemento, materiali compositi, legno e fibre naturali, e in generale di tutti i materiali di nuova generazione, realizzati con soluzioni estetiche e tecniche particolari ed inedite.

Una kermesse orizzontale e trasversale in grado di arricchire l’offerta fieristica dedicata alle superfici e rivolta ad architetti, designer, progettisti, ingegneri e a rivenditori, distributori e contractor.

A SUPERFACES i riflettori si accenderanno quindi su tutti i materiali di ultima generazione con grande risalto agli stili e alle tendenze del design. A partire da questi concept la rassegna proporrà al visitatore un percorso ibrido tra tutti i settori di riferimento della filiera delle superfici, mettendo in vetrina innovative lavorazioni, applicazioni sorprendenti, combinazioni inedite, anticipando quello che sarà l’immaginario comune della casa del domani.

Posizionata in un’area strategica per la domanda, la nuova fiera intende rispondere con lungimiranza alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e alla aumentata attenzione verso superfici sempre più performanti, sicure, di stile e idonee all’architettura 3.0 e contribuirà ad ottimizzare i tempi e la completezza di reperimento delle informazioni sull’universo dei materiali di finitura per l’architettura e l’edilizia.

Branded content e webinar

Il percorso di avvicinamento a SUPERFACES sarà poi scandito da iniziative di branded content e webinar, una road map disegnata per espositori e visitatori della fiera. Il ciclo dei webinar, che saranno rivolti ad architetti e ingegneri, è in programma in primavera, coinvolgerà diverse aziende ed è organizzato in collaborazione con editori, studi di design, professionisti e associazioni di settore. Un palinsesto pensato ad hoc arricchirà poi l’offerta espositiva nei giorni della fiera: presentazioni, incontri, convegni tecnici, workshop e studi di settore, oltre a una mostra tematica che raccoglierà le novità dei brand all’interno di un percorso emozionale e interattivo per fornire spunti e stimoli creativi ai visitatori.

La manifestazione è organizzata da IEG – Italian Exhibition Group, leader in Italia per manifestazioni fieristiche gestite direttamente e di proprietà e tra i principali operatori europei del settore fieristico e dei congressi, con le strutture di Rimini e Vicenza.

“In un periodo di grande attenzione verso le novità materiche nell’interior design e dell’architettura, abbiamo voluto offrire una risposta nuova, completa e trasversale ai mondi della rivendita e della progettazione – dichiara Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group -. SUPERFACES rappresenterà il luogo privilegiato per gli operatori del settore in cui costruire relazioni commerciali e confrontare tradizione e innovazione all’insegna della creatività. Siamo certi che questa nuova idea sarà soltanto il primo step di un’esperienza di successo, destinata a diventare punto di riferimento per i nuovi linguaggi dell’architettura”.

www.superfaces.it