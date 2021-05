Nuovo concept per GAUDI’

Il nuovo concept Gaudì, progettato da MRZarchitetti, inaugura un contemporaneo design di stampo neo-brutalista.

All’involucro grezzo di cemento non rifinito sulle pareti, si giustappongono elementi naturali, creando un’architettura di contrasti.

I setti in legno massello, utilizzati per enfatizzare la parete dedicata alla collezione denim e jeans, i tessuti in taffetà, e soprattutto l’inserimento del marmo Sahara Black Gold donano un tocco naturale ed organico all’ambiente, mentre l’acciaio lucido riporta il concept ad una dimensione più contemporanea.

Ogni elemento, nonostante le sue differenze di materiale e di colore, è progettato considerando attentamente l’equilibrio dello spazio ed il bilanciamento delle geometrie, inaugurando una nuova filosofia che diversifica, ma integra allo stesso tempo il riposizionamento del brand a scala Europea.

Nelle foto i due negozi di Dubai(fashion e accessories) all’interno del Burjuman Mall

Con i propri progetti hanno partecipato all’affermazione e all’espansione retail di Fashion Brand, del Made in Italy ed internazionali. Progetti di uffici, showroom e boutique da Rodeo Drive al Dubai Mall, passando per Londra, Milano, Shanghai e Parigi, i lavori firmati MRZarchitetti sono luoghi dalle configurazioni variabili che utilizzano lo spazio come strumento di marketing per amplificare e diffondere il messaggio e il valore del brand.

