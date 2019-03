Gioielleria BURMA Dubai Mall.

Atelier du Pont firma il progetto per la Gioielleria Burma di Dubai.

La Boutique Burma si estende su una superficie di circa 100 mq nel famoso Dubai Mall, situato nel Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo.

La gioielleria, recentemente aperta, si colloca al primo piano del più grande centro commerciale degli Emirati Arabi e del mondo, inaugurato nel 2008.

Il concept di questo brand, inizialmente sviluppato a Parigi, assume qui una dimensione completamente rinnovata: display ellittici sospesi fluttuano dinanzi alle splendide vetrine della boutique.

Gli interni sono rivestiti di sottile rete metallica ondulata che, descrivendo completamente l’intero perimetro, celano salottini, aree VIP e spazi riservati alle contrattazioni particolari.



Sofisticato e di classe il pavimento ricoperto in moquette dai raffinati giochi di luce che conferiscono all’ambiente un’atmosfera morbida ed avvolgente: un perfetto universo prezioso che abbraccia e si armonizza con tutte le sfumature della creatività della Maison Burma.

Burma Jewelry Boutique Dubai Mall

Area 96 sqm

Architect Atelier du Pont

Interior designer project manager Clémence Giai

Project team Ana Bollain

Project team Construction Alexandre Pineill

Local project manager ASZ Architects

General contractor FDC Interiors

Light designer Ponctuelle Light

Photos courtesy Mandy Toh Photography

Lo Studio che nasce nel 1997 è formato dai soci Anne-Cécile Comar e Philippe Croisier con i quali collabora uno staff di 30 creativi di varie competenze; progetti dello Studio interdisciplinare spaziano dall’architettura all’urbanistica, per soggetti pubblici o privati che vengono sviluppati soprattutto in Francia, ma anche a Minorca, Italia, Marocco, Lussemburgo.

Significative ed ampiamente riconosciute sono le realizzazioni fornite per brand rilevanti come le boutique Burma della Birmania e di Parigi, fino alla più recente situata nel celebre Dubai Mall. Sono stati conferiti numerosi premi internazionali tra i quali ArchiDesignClub Awards, The Plan Awards, WAN Awards, The American Architecture Prize, S.Arch Awards.

by