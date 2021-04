Woodco partner di DEMO Hotel, il primo hub di sperimentazione dell’hospitality.

Tredici studi di architettura, un intero hotel da riprogettare, molteplici interpretazioni del concetto di ospitalità: sono gli elementi chiave che hanno spinto Woodco a prendere parte a DEMO Hotel

Rimini, giugno 2021: sono le coordinate spaziotemporali in cui prenderà il via DEMO Hotel, il nuovo spazio ricettivo e hub di sperimentazione sul mondo dell’hotellerie che punta a divenire riferimento e ispirazione per tutti coloro che operano nel settore.

Nato dalla riqualificazione di una struttura alberghiera in disuso – l’ex Hotel Toledo di Rimini – DEMO Hotel è sia uno showroom permanente di idee e soluzioni, sia un’avventura emotiva ed esperienziale per chi vi soggiorna. Ogni suite e ogni spazio comune, infatti, è progettato da un diverso studio di architettura – tredici in tutto – ed esplora una personalissima visione dell’ospitalità.

“Stiamo creando qualcosa che non c’era – spiega Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, società di consulenza alberghiera da cui nasce il progetto DEMO – perché DEMO è unico in Italia e diventerà un luogo dove sperimentare l’ospitalità in tutte le sue sfaccettature, con aree co-working tecnologicamente avanzate e suite di design nelle quali vivere i nuovi trend dell’hotellerie: una concentrazione di novità e un’opportunità per veicolare le idee.”

Woodco, realtà di riferimento nei pavimenti in legno, ha scelto di prendere parte a questo progetto unico nel suo genere e di arredare con una propria proposta di parquet la suite Smoove!!, progettata da FDA Architetti.



Suite Smoove FDA Architetti

Il concept attorno cui ruotano gli elementi di Smoove!! è il benessere: la camera, infatti, è divisa longitudinalmente in due aree, una dedicata al fitness – con spalliere svedesi e dotazioni sportive – e una dedicata al wellness, realizzata con materiali naturali e arredi su misura all’insegna di uno stile essenziale e composto.



Proprio per quest’ultima area, FDA Architetti ha selezionato il parquet Monolith di Woodco, una superficie multisfaccettata in pregiato rovere di Slavonia che si ispira al fascino del parquet industriale per restituire pavimenti in legno vibranti e ricchi di personalità.

Suite Smoove FDA Architetti

“Il progetto DEMO Hotel – spiega Gian Luca Vialardi, Direttore Generale Woodco – ci ha conquistati subito: è un vero incubatore di idee ed ispirazioni non solo per il settore ricettivo, ma anche, più in generale, per tutto l’ambito contract. Un luogo in cui si sperimenta e allo stesso tempo si vive in prima persona l’innovazione e la provocazione: lo dimostra il concept particolarissimo della suite Smoove!! in cui è stato installato il nostro parquet Monolith. Un progetto, firmato FDA Architetti, che va oltre la camera d’albergo e che si intreccia con lo stile di vita: un’esortazione a staccare la spina per rigenerare corpo e mente”.