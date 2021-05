Calligaris Group arreda il The Corner Duomo Hotel di Milano

Calligaris Group ha partecipato al progetto contract di The Corner Duomo Hotel arredando con iconici prodotti diverse aree dell’hotel, dall’ampia e luminosa sala colazioni alle camere da letto.

L’Hotel è stato progettato dall’Architetto Matteo Maria Gentile, che ha realizzato un concept studiato per offrire all’ospite un’esperienza unica ed esclusiva all’insegna del design e del comfort.

La struttura gode di una posizione invidiabile nel centro storico di Milano, a 250 mt dal Teatro alla Scala, a due passi da Piazza del Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele e dalla Pinacoteca di Brera. Una posizione straordinaria nel Quadrilatero della Moda, il distretto dello shopping di lusso milanese.

L’Hotel si distingue per un design ricercato, contemporaneo e lussuoso, dominato da arredi su misura, linee semplici e materiali naturali, come legno essenza frassino, marmi Sahara e vetro. Per l’interior è stato realizzato anche un innovativo progetto illuminotecnico che esalta lo stile raffinato degli spazi, l’impatto visivo e il comfort degli ambienti.

Diversi i prodotti Calligaris Group che hanno contribuito ad esaltare il design della sala colazione dell’Hotel. Tra gli arredi i tavolini Stellar, un concentrato di eleganza ed armonia caratterizzati da una struttura armonica e dinamica, giocata sull’intreccio delle sottili gambe in metallo che danno vita ad un motivo discreto ed elegante, e che si abbinano perfettamente alla sedia Claire dalla linea attuale e dalla forma avvolgente grazie al sedile e schienale leggermente imbottiti, a garanzia della massima comodità.

I tavolini Cocktail, ideali per soddisfare le diverse esigenze decorative e pratiche di un ambiente contract, si coniugano allo sgabello Palm dalla seduta ergonomica e basamento in legno a quattro gambe e slitta in metallo cromato, ideali per una colazione veloce e informale godendo del panorama. Per un totale relax perfetti i divanetti Umi blu, il sistema di eleganti imbottiti singoli componibili, che vanno a formare isole di dimensioni contenute.

Calligaris Group ha inoltre collaborato negli arredi delle lussuose camere, come le Suites, fiore all’occhiello dell’Hotel, e speciali sistemazioni Deluxe con comodità di ambienti separati. Tra i prodotti spiccano – oltre i tavolini Stellar – la poltroncina Coco, che riporta al presente il fascino delle iconiche sedute anni ’50 caratterizzate dal contrasto tra agili strutture in tubo di metallo e generose scocche imbottite, dalle eleganti forme e volumi armonici. Seguendo la ricerca dell’essenziale, la sedia Sofia evidenzia un omaggio al funzionalismo e all’armonia tra aree e forme semplici.

La composizione si sviluppa nella contrapposizione tra la struttura geometrica in metallo nero, con la delicatezza delle forme rotonde della seduta e dello schienale imbottiti. Una seduta eclettica, slanciata, elegante e per nulla banale la cui semplicità formale dà l’impressione di una neutralità estetica. Nota di merito va infine alla panca Atollo dalla struttura in tondino di metallo sottile e lieve alla vista, con seduta rivestita in morbido velluto. Un prodotto versatile, che oltre ad essere una seduta confortevole ed elegante, funge da pratico punto di appoggio, per oggetti personali così come la stessa valigia.