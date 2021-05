Il Banco Bar secondo Prisma

Professionalità, esperienza, sensibilità estetica e passione portano Prisma a ridefinire il concetto di Banco Bar, trasformandolo in un prodotto capace di assicurare le migliori performance per i professionisti del settore Horeca.

Il Banco Bar Prisma è stato pensato e sviluppato come strumento professionale di alta qualità, dove le proporzioni estetiche incontrano la massima funzionalità e una concreta flessibilità, data dalla possibilità di personalizzare ogni progetto e soddisfare, così, qualsiasi esigenza di arredo e rispondere alle più diverse necessità di spazio.

Il Banco Bar Prisma nasce, quindi, dal desiderio di coniugare efficienza, tecnologia, funzionalità e versatilità – aspetti imprescindibili per un concept professionale – con il design e la creatività, aspetti altrettanto importanti quando si parla di strutture che ‘dialogano’ con il pubblico. Un banco bar deve, infatti, sapersi integrare con il contesto che lo accoglie non solo per assolvere al meglio alla sua funzione, ma per offrire una piacevole esperienza anche dal punto di vista estetico agli ospiti del locale.

Caratterizzato da una solida struttura in tubolare d’acciaio inox AISI 304, il Banco Bar Prisma permette l’integrazione di tutti gli strumenti di lavoro, sviluppandosi, quindi, come un sistema professionale perfettamente organizzato. Gli elementi che vanno a completare il Banco Bar Prisma sono personalizzabili nelle forme, nei materiali e nelle finiture, così da poter soddisfare le specifiche esigenze di progettisti e interior designer, e creare, così, una soluzione unica e originale, sia dal punto di vista tecnico sia estetico.

I plus del Banco Bar Prisma:

– piano unico in acciaio Inox AISI 304, con bordo a 90°, rinforzato con legno idrofugo e ignifugo, oppure, su richiesta, il piano può essere rinforzato con alveolare di alluminio o profili Inox. Questa tipologia di piano assicura facilità di pulizia, igiene e durata nel tempo

– vasca ghiaccio isolata, con angoli arrotondati e dotata di scarico. Completamente saldata a filo piano, può essere suddivisa in diverse sezioni indipendenti, per la conservazione del ghiaccio o lo stoccaggio di bottiglie/toppings

– vaschetta porta condimenti con possibilità di scorrimento orizzontale, adatta per contenere cinque recipienti GN 1/9

– stazione per la preparazione e la guarnitura di alimenti comprensiva di tagliere in polietilene, foro di sbarazzo con cornice saldata, cassetto di raccolta del residuo umido, vasca con invaso perimetrale per lo scorrimento del tagliere e rubinetto

– abbassamento saldato al piano, completo di presa di corrente, per il posizionamento del blender o mixer

– spazio costruito ad hoc per l’appoggio e la presentazione dei drink, con vaschetta di raccolta dei liquidi e scarico integrato per facilitare le operazioni di pulizia

– tasca per bottiglie integrata al piano, con invaso perimetrale che impedisce eventuali fuoriuscite di liquidi

– piano di drenaggio per bicchieri o altri utensili con tappetino in gomma e lava shaker

– vaschetta di raccolta liquidi integrata a filo piano con foro di scarico, per stazioni di spillatura

– base refrigerata con vani adatti alla conservazione delle bottiglie; il tavolo refrigerato può essere fornito con compressore remoto. I cassetti e le porte sono personalizzabili sia nel design sia nei materiali

– possibilità di personalizzazione delle porte e dei cassetti a vista: maniglie con invito a 45°, verniciatura a polvere,

-frontali customizzabili con pellicole decorative o in acciaio Inox con finitura galvanica (ottone, bronzo, brunito etc.)

– tutti gli elementi funzionali sono fissati sotto il piano di lavoro per un migliore risultato estetico e semplificare le operazioni di pulizia

Il Banco Bar Prisma non è, quindi, solo uno strumento di lavoro capace di assicurare elevate performance per chi lo utilizza, ma è un arredo fondamentale per definire il mood del luogo che lo accoglie e per creare un ‘momento interattivo’ piacevole e funzionale fra cliente e professionista.

Tutti i progetti sono proprietà intellettuale di Prisma s.r.l., protetta da Registrazione Internazionale presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.