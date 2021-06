Progetto per la gioielleria Hardy Brothers Brisbane Australia

Lo Studio 3 Deep firma il format per le gioiellerie Hardy Brothers a Brisbane, Australia.

La nuova strategia di design e marketing è stata pianificata in collaborazione con il brand al fine di ristabilire e potenziare tutte le attività di business collegate al complesso comparto dell’alta gioielleria, grazie alle quali poter identificare, inoltre, le caratteristiche da utilizzare con i potenziali utenti.

La boutique

Il progetto del flagshipstore di Brisbane riflette sia l’identità dell’antico brand che la storia intorno ai gioielli proposti per privilegiare una comunicazione diretta piuttosto che un’interazione effimera.

In una ricca tavolozza di materiali, tra intonaci lucidi veneziani, pelli pregiate ed essenze australiane si dipanano le aree dedicate all’esposizione di pezzi unici, spazi intimi con arredi e complementi realizzati su misura, per contrattazioni private e servizi personalizzati; un salone segreto chiamato Vault è dedicato ai clienti VIP che hanno l’opportunità di esaminare diamanti e gemme tra i più ambiti al mondo.

Design

La progettazione di questa boutique affronta lo sviluppo di un percorso narrativo in grado di coinvolgere ed interessare il cliente, trasferendogli il messaggio del marchio, la sua filosofia, e la funzionalità che articola e definisce l’uso dello spazio; mediante il collegamento di queste dimensioni ed in comune accordo con il cliente è stato studiato attentamente un ambiente capace di creare un’atmosfera precisa, che legando empaticamente il suo fruitore, il quale acquista sicurezza e fiducia verso il marchio.

Artigianalità

In questo mondo mercificato e prodotto in serie, i consumatori cercano marchi, prodotti ed esperienze che siano legati agli artigiani che li hanno realizzati. I prodotti ed i servizi di lusso mantengono un legame duraturo con gli artigiani orafi del nostro tempo e pertanto è stato fondamentale che il lessico di questo design potesse parlare di ciò, fornendo uno spazio unico.

La geometria sfaccettata del logo del brand (anche questo creato da 3 Deep) ha fornito un terreno fertile per la progettazione di una serie di rifiniture all’interno dello spazio, come il motivo della schermatura metallica, visibile sin dall’ingresso e gli arredi espositivi; l’allestimento di monoliti espositivi in cristallo separano e definiscono aree dedicate.

Autenticità

I valori distintivi di un brand sono fortemente radicati come lo sono gli antenati per gli esseri umani! L’autenticità di un marchio di lusso diviene un driver strategico per l’incremento ed il consolidamento del brand value, mediante la costituzione di sempre nuovi punti vendita; anche la storia e la cultura del marchio Hardy Brothers danno origine ad un design contemporaneo, integrato allo stesso tempo da codici, segni e desideri del committente di connettersi con la prossima generazione di consumatori del settore del lusso.

Il tempo

Il lusso vero è il tempo! Consapevoli del valore del tempo che si può trascorrere in una boutique di alta gioielleria, gli architetti hanno progettato uno spazio che non solo assolvesse alle funzioni di vendita, ma gestisse con successo ogni momento di relazione con il fruitore, prolungasse il piacere dell’acquisto, attraverso la creazione di rituali di servizio unici e sospendesse il tempo tra i diversi livelli di intimità per la visione dei prodotti.

Individualismo

Poiché i marchi sono un’espressione del gusto, era fondamentale che il negozio coltivasse un “terreno fertile” per lo sviluppo dell’immagine di sé e dell’autoespressione del cliente. Così, l’individualismo non solo ha permesso agli architetti di incorporare un’autorità creativa eccezionale nel negozio, ma ha permesso ai clienti di stabilire un coinvolgimento più profondo con gli operatori e la vastità dei prodotti in offerta.

Creatività

I marchi più iconici del mondo continuano a distinguersi per design e cultura. Questi marchi, essendo leader in creatività, generano qualità ed immagine, così come il valore di Hardy Brothers che è sostenuto dalla qualità della sua immagine. Fondamentale è stata la gestione creativa all’interno del punto vendita: dal merchandising esclusivo fino a mostre ed eventi: una sorta di galleria che può cambiare ed adattarsi nel tempo, a seconda delle occasioni!

Hardy Brothers

Location Brisbane, Australia

Project lead 3 Deep Design

Store concept & design 3 Deep Design

Bespoke furniture 3 Deep Design

Construction Zero Nine Construction

Lighting design FPOV Design

Photos courtesy © Christopher Frederick Jones

Photos courtesy © Kristian Van Der Beek Photography

3 Deep Design

3 Deep è il principale Studio di design e di branding di lusso in Australia. Fondato da Brett Phillips e David Roennfeldt, lo Studio è impegnato nella progettazione in campo commerciale ed artistico e dal 1996 si afferma grazie alle sue importanti realizzazioni per marchi di rilevanza globale.

