TOYS CENTER apre un nuovo punto vendita a Roma

Non un semplice negozio ma il luogo dove inizia l’avventura. All’interno anche il corner Bimbostore, con tutto il necessario per l’infanzia e le famiglie che crescono.

Toys Center, insegna leader nel mercato del giocattolo di Prénatal Retail Group, apre a Roma un nuovo punto vendita pensato per essere un luogo dove inizia l’avventura e dove sorpresa e divertimento diventano protagonisti.

Situato in via Prenestina 1087, si estende su 1.000 mq divisi in aree esperienziali pensate per emozionare i bambini e le loro famiglie con i giochi dei brand più prestigiosi, 18 marchi esclusivi e 5 mondi in cui divertirsi.

“Inaugurare un nuovo punto vendita è sempre un’emozione. Oggi è anche un segnale tangibile di una ripartenza condivisa tra azienda e famiglie. Questo nuovo negozio, attraverso un format innovativo del quale siamo particolarmente orgogliosi, mette ancor di più al centro i bambini e le famiglie, sviluppando per loro un’esperienza d’acquisto unica, attraverso mondi da esplorare e un’attenzione particolare alla dimensione green. Questo nella consapevolezza che un futuro migliore si costruisce anche attraverso la scelta responsabile di giocattoli eco-sostenibili.” – dichiara Cristiano Flamigni, Toys Center e Bimbostore Business Unit Director.

Ma quali sono i fantastici mondi dentro i quali potersi avventurare? “Gioca con me” è l’area green dedicata ai più piccoli, con giocattoli sostenibili come quelli certificati FSC di Wood ’n Play e ospita un’ambientazione speciale che ricorda una foresta con il gorgoglio dell’acqua e il profumo degli alberi. Per i piccoli che non vedono l’ora di crescere c’è “Cosa farò da grande”, il luogo dove trasformarsi nel personaggio più amato, grazie a costumi e accessori raccolti nei grandi armadi blu o rosa, e completando l’opera nell’angolo make-up. Qui anche una spettacolare parete di peluche e il nuovo angolo “ristorante” dove i bambini potranno giocare scrivendo sulla lavagna d’ardesia il loro menù preferito.

Il viaggio prosegue nell’area “Giochi da super Eroi”, pronta a catturare i piccoli con la pista di Formula 1 ricreata con i calpestabili, semafori di partenza e bandiere a scacchi per arrivo.

Emozioni ad alta velocità in “Corri all’avventura”, l’area dedicata a bici e cavalcabili, mentre per un momento di relax ci si può accomodare sulle poltroncine dell’area lettura “Impariamo giocando”, accompagnati da uno dei 760 titoli disponibili in negozio.

All’interno del nuovo negozio trova spazio anche il corner Bimbostore di 200 mq, che raccoglie articoli di puericultura delle migliori marche (sistemi modulari, passeggini, seggiolini auto), baby food, cosmesi e capi d’abbigliamento per l’infanzia, oltre a prodotti per le mamme in dolce attesa.

Le due insegne sono così pronte ad offrire in un’unica location tutto il necessario per le famiglie che crescono, accompagnandole in una nuova avventura da vivere col sorriso. Per tutti le speciali promozioni dedicate ai giorni d’inaugurazione.

TOYS CENTER e BIMBOSTORE

Via Prenestina 1087 – Roma