Milano Design Week. SUPERSTUDIO presenta SUPERDESIGN SHOW 2021

Con due grandi eventi in due diverse sedi il famoso Superstudio di Milano si presenta all’appuntamento della rinascita in occasione della Milano Design Week.

Il primo: R/EVOLUTION, nuovo format espositivo basato su molte mostre curatoriali su tematiche d’attualità e due spettacolari padiglioni interattivi al Superstudio Più.

Il secondo: DESIGN BEYOND DESIGN, cinque giorni di inaugurazione nel nuovo centro espositivo Superstudio Maxi con molte attività multidisciplinari, dalle mostre fotografiche al design ai talk ai video alle performance alla vendita charity di oggetti d’amore.

Due grandi sculture raccontano il senso dei nostri eventi. “Marta e l’elefante”, l’opera di Stefano Bombardieri, simboleggia lo sforzo della ripresa, al Supertudio Più. “Divine”, l’opera di Flavio Lucchini, porta un messaggio di arte, design, moda e bellezza al Superstudio Maxi.

Per Superstudio questa sarà l’edizione della rinascita, del cambiamento, del nuovo format, del Made in Italy, dello sguardo sui nuovi orizzonti del mondo, delle mostre tematiche e curatoriali, delle Donne, della tecnologia umana, del digitale e del virtuale.

Superdesign Show 2021 September – Special Edition si terrà al ben noto Superstudio Più di via Tortona 27, il grande hub da vent’anni portavoce di innovazione e creatività. Il nuovo concept introduce un ripensato percorso aperto al nuovo design che accolga tutte le istanze di concretezza, innovazione, leggerezza, sostenibilità, inclusività, interconnessione, scaturite nell’anno del dopo-pandemia. 12 mostre curatoriali affrontano temi d’attualità quali le icone del nuovo millennio, la creatività femminile, la casa guidata dall’Intelligenza Artificiale, le nuove tecniche di produzione, il vivere e lavorare open air e altri.

Superdesign Show 2021 September – Extension, con Design beyond Design, un evento composito multidisciplinare e multiculturale dove il design sarà visto nelle sue diverse espressioni comunicative (arte, video, fotografia, performance, architettura, editoria, workshop…) è invece l’occasione di scoprire la venue appena terminata Superstudio Maxi in via Moncucco, grande spazio espositivo elegante tecnologico e sostenibile che si inserisce nel verde del quartiere della Barona, zona in totale rinnovamento, scenario di progetti di rigenerazione urbana firmati dai grandi studi di architettura.

Il nuovo evento della Milano Design Week 2021 al Superstudio Più propone una r/evolution del nostro format abituale di grandi installazioni scenografiche e diventa più simile a una mostra d’arte che a una fiera: con lo stesso rigore, con la stessa armonia, con la stessa cura “museale” che contraddistingue da sempre il nostro evento, Superdesign Show propone un susseguirsi di aree tematiche, collettive e a volte individuali, ciascuna con un curatore competente e indipendente. Aree che raccontano il meglio della produzione italiana e internazionale, le tendenze del vivere oggi in casa e fuori, con un focus sulla creatività femminile, sui giovani e sulle icone dell’inizio del terzo millennio. Grandi brand, famosi architetti, creativi di successo e giovani talenti per un unico e speciale.

I progetti di Superdesign Show-Special Edition

CULT&MUST 2000/2020 – le icone del nuovo millennio

I più recenti pezzi iconici dei grandi brand italiani e del life-style che entreranno nella storia del design. Un “museo” con-temporaneo che riconosce e storicizza pezzi imprescindibili e indimenticabili che hanno inciso nella nostra vita. Tra le presenze pezzi di Alcantara, Cassina, Poltrona Frau… A cura di Giulio Cappellini.

DONNE & DESIGN – creatività al femminile

Un evento straordinario allineato al riconoscimento del valore della creatività delle Donne in molti campi e, in particolare, nel design e nell’architettura. Progettiste di grande spessore presentano i loro ultimi progetti in un intero padiglione a loro dedicato. Con la partecipazione di Alessi e le sue 16 designer e la fantasiosa installazione di Paola Navone. A cura di Silvana Annicchiarico.

OUTDOOR GENERATION – gli arredi dalla doppia vita

Nell’art-garden di Superstudio una collettiva che invita al relax propone soluzioni per vivere open air in uno scenario disegnato dallo studio Basaglia Rota Nodari. A cura di Donatella Bollani.

SUPERCAMPUS – studio e lavoro in libertà

Ripensare i luoghi delle attività quotidiane, i tempi e i modi di studio lavoro e tempo libero, porta a ridisegnare spazi e strumenti necessari e forse la nostra stessa mentalità. Spazi flessibili, funzioni intercambiabili, arredi e soluzioni innovative nel post-pandemia. A cura di Giulio Cappellini.

DISCOVERING – sperimentazioni e nuove tecnologie

Sezione dedicata al design contemporaneo saggio, riflessivo e che guarda al futuro. Una selezione di prodotti e installazioni dove la coprogettazione, l’incontro fra designer e imprese manifatturiere, ingegneri e aziende, architetti e artigiani digitali, studenti e docenti, istituzioni culturali e creativi generano e rigenerano soluzioni vivaci, rispettose, lungimiranti. A cura di Fulvia Ramogida.

MATERIALLY – sempre più performanti e sostenibili

Materie rispettose dell’ambiente (ormai un dovere), salubri e intelligenti (una necessità), tecnologicamente avanzate e esteticamente piacevoli come sempre. Designer, scienziati, tecnici e università ci stupiscono ogni giorno con proposte avveniristiche. A cura di Materially Coordinamento Chiara Rodriquez e Federica Pastonesi.

1000 VASES – le mille facce di una stessa idea

Dopo Parigi e Dubai arriva a Milano la collezione di pezzi unici creati da centinaia di giovani designer internazionali, con libro dedicato. A cura di Francesco Pirrello, art direction Pierpaolo Pitacco.

SMART HOME – e la casa decide per te

La casa guidata dall’intelligenza artificiale non è fantascienza, è realtà. In due padiglioni indipendenti installazioni interattive per scoprire la domotica insieme a tre grandi brand internazionali Haier, Hoover e Candy.

DREAM CAR – evoluzione di un’icona

Lamborghini, brand iconico dell’automotive presenta la sua ultima auto, capolavoro di tecnologia, innovazione ed eleganza, in una installazione interattiva progettata da Carlo Ratti, il grande architetto co-autore del padiglione Italia all’ExpoDubai

ARABIAN WORLD – così lontano così vicino

Artisti, designer, produzioni dal Medio Oriente contaminano sempre più la tradizione con la contemporaneità. Uno scenario interessante da scoprire ora, in attesa dell’ExpoDubai. Evolve, realtà di consulenze per l’arte a Dubai, presenta le proposte di alcuni giovani autori direttamente dal Kuwait e dagli Emirati. A cura di Giuseppe Moscatello.

LE SFIDE DELL’ARTE – artisti mostre e effetti speciali

La presentazione a Milano di Oblong Contemporary Art Gallery, nata da poco e già “catena” di omonime gallerie di recente apertura: ben tre a Forte dei Marmi e una grandissima a Dubai con i suoi artisti internazionali. Al Superstudio presenta due mostre: la personale “Surprise!L’arte racconta” con opere di Stefano Bombardieri tra cui la grande scultura di un elefante a grandezza naturale che vola trattenuto da una bambina e che parlano con i visitatori, più la collettiva “Forme e Libertà”, entrambe a cura di Ettore Mocchetti. Nella vetrina su strada l’installazione “Visions” di Nava + Arosio.

UN PERSONAL MUSEUM PERMANENTE – arte bellezza e moda

Altra sorpresa in anteprima l’apertura nel suo atelier e nello spazio sottostante del “personal museum” di Flavio Lucchini, 1.500 mq con l’archivio di centinaia di opere realizzate negli ultimi 30 anni e un programma culturale e di iniziative no-profit per avvicinare all’arte e alla bellezza un ampio pubblico compresi ragazzi e categorie sensibili. Nell’atelier la mostra “Dialoghi di Moda e Arte” completata dalle immagini di Luca Gilli. Nel museum la collezione permanente. A cura di Gisella Borioli.

DIG/ITALY – comunicazione oltre i confini

Tutte le soluzioni per vivere o rivivere on-line nel mondo l’evento a partire dall’Italia, da Milano. Talk con i protagonisti in diretta web, teatro virtuale, private-room per incontri BtoB, banda larga per tutti, presentazione digitale libro DESIGN SUPER SHOW, conferenza stampa on line, at-superstudiomagazine.com digitale aggiornato in tempo reale, ecc. Coordinamento Superstudio Events.

SUPERDESIGN SHOW-Special Edition è un progetto di Gisella Borioli con l’art-direction di Giulio Cappellini e il contributo di numerosi curatori.

SUPERSTUDIO PIU’, via Tortona 27, Milano 20144. 4/10 settembre orari 11/21 (il giorno 4 dalle 15 alle 21; il giorno 10 dalle 11 alle 17).

L’inaugurazione di SUPERSTUDIO MAXI avverrà nello stesso periodo proponendo un innovativo format con SUPERDESIGN SHOW-Extension e il programma multimediale DESIGN BEYOND DESIGN. Progetto a cura di Gisella Borioli, exhibit consultant Paolomaria Giannotti. Si ringraziano Università IULM, Fondazione Giovanni Gastel, DanceHaus Academy di Susanna Beltrami, Associazione FlavioLucchiniArt, Paola Sosio Contemporary Art, Matrix4Design, WallPepper Group e NC Design group.

SUPERSTUDIO MAXI, via Moncucco 35, Milano 20143

5-8 Settembre 2021, orari 12-20.

9 Settembre 2021, orari 12-16.

Ingresso su prenotazione obbligatoria valido per le due location www.superdesignshow.com





