12 giovani e 2 contratti in palio all’interno di un progetto formativo, nato dalla competenza e dalle intuizioni del brand vicentino, in collaborazione con il prestigioso studio di progettazione Izmade.

“Sperimentare il fare”: Zordan lancia la propria Accademia per i maker del futuro

Zordan, punto di riferimento per i brand del lusso nella progettazione e realizzazione di spazi retail attraenti e sostenibili, lancia l’“Accademia Zordan”, un progetto formativo volto a trasferire conoscenze e selezionare giovani talenti nelle discipline produttive. I partecipanti avranno così la possibilità di “sperimentare il fare” apprendendo le tecniche e i segreti dello shopfitting all’interno dei laboratori di produzione del brand vicentino.

Negli ultimi anni, è sempre più difficile trovare figure appassionate al lavoro manuale. Un problema importante per molti settori, soprattutto quello del design in cui opera Zordan. In questo contesto, il progetto dell’“Accademia Zordan” si ispira ad un interessante format già sdoganato in America che prevede la formazione, e in seguito l’assunzione, da parte dell’azienda di personale qualificato e pronto a coprire vari ruoli aziendali.

La figura professionale ricercata può definirsi infatti ibrida poiché, anche se verrà inizialmente inserita in azienda con il ruolo di operatore di produzione avrà assimilato le giuste competenze per occupare in futuro anche altri ruoli aziendali, come il progettista o, perché no, il project manager.

Il progetto partirà il 31 agosto 2021 e, dopo una prima fase di selezione, verranno individuati 12 profili che frequenteranno il percorso professionale della durata di tre settimane.



Al termine del corso, Zordan assumerà 2 talenti e i restanti dieci avranno la possibilità di essere valutati e assunti da partner e fornitori che costituiscono l’ecosistema Zordan, organizzazioni costantemente alla ricerca della stessa tipologia di personale. L’azienda punta a comporre una prima classe composta al 50% da donne, riequilibrando così il complesso equilibrio di sensibilità realizzative.

“I nostri criteri di selezione non si basano esclusivamente sul CV e sulle cosiddette hard skills ma siamo alla ricerca di talenti, non di profili già esperti nel mestiere,” ha affermato Maurizio Zordan, Temporary Owner dell’azienda. “Per noi è importante poter contare su persone che sappiano gestire il cambiamento, che siano flessibili e sappiano adattarsi a mansioni diverse e mutevoli. Il nostro intento espresso dal payoff “shaping beauty sustainably” è da sempre quello di dare forma alla bellezza in modo sostenibile, e proprio la formazione, unita alle giuste competenze e ad un approccio meritocratico, è fondamentale per creare bellezza.”

La formazione sarà erogata in collaborazione con Izmade, uno studio di progettazione di architettura e design che apre il proprio laboratorio e organizza corsi per appassionati ed eventi sulla sostenibilità ambientale condividendo attrezzature e competenze.

Per maggiori informazioni e per candidarsi, è necessario compilare il seguente form di registrazione entro e non oltre il 16 agosto www.zordan1965.com/accademia/