Cloud&Co. è una gelateria artigianale situata a Doha nel quartiere residenziale di Msheireb Downtown.

Il progetto di interni per la gelateria Cloud&Co. è stato sviluppato da Futura Creative Studio e gioca sulla contrapposizione tra total pink e total blu, capace di offrire un mondo onirico a misura del gelato ideale.

Gli ambienti, ispirati ai disegni del grafico olandese Maurits Cornelis Escher (famoso per le sue realtà distorte che ruotano gli spettatori sul loro asse con effetti ottici e concettuali), si articolano in un ingresso con bancone ed una sala-consumazioni con tavolini e sedie; a dividerli non c’è solo la soglia delineata dall’arcata di un colonnato, ma anche la scelta di una tinta specifica per ogni locale: il blu per l’ingresso, il rosa per la sala, colori distribuiti uniformemente su pavimento e pareti.

A spezzare il preminente uso di queste cromìe, sono il volume del bancone, in finitura terrazzo, ed i dettagli prodotti da luci ed accessori, che enfatizzano ulteriormente i contorni di un ambiente spiccatamente grafico ed alquanto Instagrammabile.

Location Doha, Qatar

Design Futura Creative Studio

Photos courtesy Futura Creative Studio

Lo Studio Futura, con sede a Città del Messico, è stato fondato nel 2008, con l’obiettivo di trasformare il design tradizionale a favore della creazione di ambienti spiccatamente artificiali.

by AN shopfitting magazine no.163 ©