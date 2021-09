Balbek Bureau, Studio di design d’interni ucraino, firma il negozio di abbigliamento multimarca Protagoniste a Kharkiv.

Il brand Protagoniste, che, dispone di collezioni del proprio marchio insieme ad altri molto noti a livello mondiale, ha recentemente aperto anche il Bar-caffetteria Protagoniste, un luogo di ritrovo per persone creative, dove condividere idee.

CONCEPT

Lo Studio, incaricato di creare un negozio dal design avveniristico, ha realizzato uno spazio non convenzionale, strutturato come una galleria d’arte contemporanea, dove dipinti ed installazioni artistiche vengono sostituiti da abbigliamento, calzature ed accessori; l’orario diurno è dedicato alla vendita, mentre la sera, la boutique si trasforma in un luogo conviviale, dove ogni ospite è “protagonista”: un protagonista del proprio “passato” in una galleria d’arte, o su una pista da ballo…

L’interior design di Protagoniste esprime l’identità dei brand in offerta, grazie alle texture ed alle aree funzionali, componenti che, secondo l’opinione degli architetti, dovrebbero essere predominati rispetto alla consueta palette; infatti, qui compaiono elementi di rottura in confronto al concetto comune di distribuzione delle postazioni di lavoro, come nicchie per riposare, divani e poltrone per chiacchierare, isole per ascoltare musica…

DESIGN

La boutique appare nitida e semplice, con pavimento ribassato all’ingresso ed una scalinata che introduce a zone funzionali a formare un anfiteatro con un piccolo palcoscenico; le gradinate monolitiche in cemento dell’anfiteatro diventano così display, mentre l’estemporaneo palcoscenico, nella postazione centrale, forma un podio con morbide sedute; la postazione cassa cela un mobile per gli archivi e dettagli operativi.

SISTEMA DI ARREDI

Gli architetti in collaborazione con il product designer Roman Horoshylov, hanno messo a punto strutture e ripiani particolarmente efficienti per questo progetto; le mensole a parete sono costituite da pannelli in metallo piegati e forati, fissati ad angolo.

Il sistema modulare è realizzato interamente in acciaio inox spazzolato; la struttura è sostenuta da supporti a sbalzo, montati a parete, alla stessa distanza; una barra di metallo dentellata è avvitata alle loro estremità in modo che i ganci siano posizionati ad una altezza ideale. Si trasforma in pura emozione la shopping experience grazie alla scelta di inserire arredi in stile vintage imprimendo un’allure che vuole trattenere gli ospiti in un abbraccio soft.

Design Balbek Bureau

Architects Slava Balbek, Daria Kushnir, Alina Vovkotrub

Product designer Roman Horoshylov

Area 75,7 sqm

Location Kharkiv, Ukraine

Photos courtesy Slava Balbek

