Parafarmacia “La Pachamama” Porto Cervo

Su una superfice di 220 mq, è stato completato il progetto della parafarmacia “La Pachamama”, che S.C. Artroom di Milano ha progettato e realizzato artigianalmente.

L’origine arcaica dei volumi e la loro effettiva concretezza ha appunto il compito di servire da appoggio con la massima naturalezza ogni cosa che vi si ponga sopra. Dunque, all’occorrente delle basi, ma allo stesso modo dei simboli piedistallo, nei quali risiede qualche cos’altro e

rimandano ai primordiali Neolitici blocchi di pietra scolpita ed ai segni distintivi delle opere di Brancusi e di Noguchi.

Viene, quindi, alla luce il nocciolo dell’idea progettuale: l’arte ed il mistero della sua origine. L’arte che sprigiona l’inapparente, mentre non si sa ancora nulla, da dove scaturisce e perché. La realitas del sentimento dell’arte è visibilissimo e decisivo in questo lavoro contemporaneo d’interni, dopodiché la ratio può fare le sue osservazioni pratiche.

Eppure, l’utilità non è stata fraintesa, ma messa in sincronìa, a disposizione dell’immaginazione; cioè al via vai delle immagini percepibili attraverso i sensi. La tempesta di colore viene assorbita dal giallo monocromo che diventa l’impalcatura ed il requìare di tutto lo spazio.

Ciò che conferisce un altro scatto tagliente al luogo sono le deviazioni luminose a stella dei neon a soffitto che dinamizzano l’ordinamento e la distribuzione di una teoria di un fondale minimale di scaffali; accade così che l’opera preconcepita, in modo ostinato come altra via, fluisce verso le origini… verso un’altra incognita.

Location Porto Cervo, Italy

Project and realization Miyuki Yajima and Hisayuki Amae – S.C. Artroom

Text Sergio Maria Calatroni

Photos courtesy S.C. Artroom

Sergio Calatroni Artroom è stato fondato nel 1975, a Milano. I progetti dello Studio si sviluppano nel settore dell’architettura, spazi commerciali, visual merchandising, industrial design, packaging design, branding, graphic design, web design, exhibit design.

