Nuovo concept per il flagship store di tessuti di lusso indiani.

Tilfi, il brand di tessuti artigianali etnici, inaugura il suo primo store in territorio indiano. Il negozio, progettato da Aditi Sharma Design Studio, è ubicato a Rathyatra, Varanasi, e si estende su una superficie di circa 230 mq.

La progettazione del nuovo punto vendita trae ispirazione dalla pittoresca città di Benares con la sua tipica architettura, e, soprattutto, con le sue pregiatissime produzioni artigianali di broccati.

Qui, gli architetti hanno operato un sottile gioco di rimandi incrociati, come per la trama dei tessuti Tilfi, hanno ordito i fili di un design di interni in un contesto strutturato, articolato ed integrato, mescolato con la forza dei colori e delle raffinate texture.

La palette cromatica è stata sviluppata attorno all’arenaria, tinta camoscio terroso della antica città, battuta dal fiume Gange; l’interior design vuole riportare lo spazio alla purezza ed alla semplicità attraverso il dialogo con le pietre del fiume per definire le scalinate come posti a sedere, con innesti e riferimenti alla geografia ed alla cultura della capitale spirituale dell’India.

L’ingresso è caratterizzato da un suggestivo sipario di Zari dai toni caldi: un pannello di fili di broccato di seta fissati su un telaio che rievoca morbide atmosfere enfatizzando maggiormente la percezione dello spazio.

Gli arredi ed i materiali donano personalità al progetto; gli elementi di arredo sono stati fabbricati su misura per essere facilmente configurati; non mancano, poi, inserimenti particolari, ideati ad hoc, come le nicchie e le pareti affrescate da un celebre artista. Il materiale che più descrive l’ambiente è il metallo lavorato a sbalzo che sottolinea tavoli, opere d’arte e complementi di pregio artistico.

Nel complesso, in tutto il negozio prevale un equilibrio tra stile tradizionale sofisticato e raffinata architettura, un connubio tra moda e design, in una miscela di magnetismi, il cui confine tende a sbiadire per offrire un’esperienza sensoriale ed un’immersione culturale in una chiara interpretazione moderna dei mestieri del passato.

D’altronde, come dice l’architetto Aditi Chand, co-fondatore e CEO di Tilfi, “il progetto è fonte di un’esperienza coinvolgente la cui eleganza riporta alla memoria la tradizionale lavorazione dei broccati di Banarasi”.

Project Aditi Sharma Design Studio

Location Rathyatra, Varanasi, India

Photos courtesy Ishita Sitwala

by