OREFICI11, che ospita i negozi monomarca di The North Face®, Timberland® e Napapijri®, è un hub creativo e culturale che propone un calendario di incontri e iniziative in cui il dialogo sulla sostenibilità si declina al design, all’arte e all’inclusione.



In occasione della Design Week, OREFICI11 si trasforma in un’oasi verde urbana, un tributo alla tradizione dei giardini e delle corti milanesi, e ospita un incontro sul tema del design sostenibile.

OREFICI11, il multi-brand concept store del gruppo VF, leader globale dell’abbigliamento lifestyle, calzature e accessori, in occasione della Design Week milanese si tinge di verde e diventa una “Urban Oasis”, un’oasi di verde nel centro storico cittadino, dove la sostenibilita’ dialoga con il design dello store e con i prodotti delle collezioni dei marchi The North Face®, Timberland®, e Napapijri®.

OREFICI11 e’ un concept store dove moda, design e natura sono interconnessi seguendo una visione che mette la natura al centro anche nelle citta’ per promuovere un futuro piu’ sostenibile: Urban Nature & Greener Future e’ la visione che ispira OREFICI11 e le iniziative che promuove, a partire dalla “Urban Oasis”.

OREFICI11 con questo nuovo progetto riafferma la sua connotazione di spazio urbano aperto e accogliente, che offre costanti momenti di confronto e di scambio tra la città e i marchi che ospita, diventando un punto di riferimento per la comunità milanese ed internazionale.

Un hub creativo e culturale che per trasversalità, attività e protagonisti si rivela un vero e proprio spazio di riflessione e dialettica in cui i temi del design, dell’arte e dell’inclusione si intrecciano a quelli della sostenibilità, principi fondamentali oggi e parte integrante del DNA di OREFICI11.

“Questo progetto – commenta Martino Scabbia Guerrini, Executive Vice President & Group President VF EMEA (Emea, Middle East, and Africa) – rappresenta un’ulteriore conferma della nostra volontà di costruire un modello di business d’offerta coerente con le attuali esigenze dei consumatori, che ai brand chiedono oltre ai prodotti, il rispetto e la partecipazione a un mondo di valori condivisi. Grazie alle peculiarità di uno spazio multifunzionale ed innovativo come OREFICI11, l’obiettivo è di creare una comunità di utenti, che si sentano parte attiva nel processo di continua sperimentazione ed evoluzione del modello di business di VF e dei suoi brand.”

“OREFICI11 – ha aggiunto Alberto De Luca, Architetto e Director, Retail Design VF EMEA– è stato pensato per essere uno spazio versatile e con un forte legame con il territorio. “Urban Oasis” vuole essere, infatti, un tributo alla città attraverso una scenografia naturale che reinterpreta e racconta la tradizione dei giardini e delle corti milanesi.”

“Urban Oasis” di OREFICI11: una nuova “fucina” di idee a Milano

In concomitanza con i prossimi principali eventi in calendario a Milano, Urban Oasis di OREFICI11 ospiterà talk e live performance che approfondiranno tematiche come il design, il fashion system, il benessere, lo stile di vita attivo, la diversità e l’inclusione. Filo rosso di questi approfondimenti è la sostenibilità ambientale e sociale, in linea con il purpose del gruppo VF e i valori rappresentati dai brand che animano OREFICI11.

Un programma ricco di incontri che inizierà l’8 settembre con un design talk dal titolo “Meaningful material shifting” e i cui relatori saranno BAOLAB e Simone Maccagnan introdotti dall’influencer Giulio Scarano. L’incontro verterà sui processi innovativi che conferiscono ai materiali di scarto industriale nuove estetiche, funzioni e applicazioni.

Il calendario degli appuntamenti prevede il 15 settembre, in concomitanza con miart 2021, un art talk con la partecipazione di Twinkly Pop Art. A seguire durante la Milano Fashion Week, Urban Oasis di OREFICI11 ospiterà il 22 settembre un sustainable fashion talk con Ildo Damiano e Marina Spadafora come relatori. Il 29 settembre sarà la volta di un social talk a cui parteciperà il gruppo La Rivoluzione delle Seppie. Nel mese di ottobre saranno organizzati ulteriori appuntamenti con un focus sui temi dello stile di vita attivo e del wellbeing.

Il progetto “Urban Oasis”

Il progetto Urban Oasis di OREFICI11, a cura dello studio Vudafieri Saverino Partners in collaborazione con H. Edge, prevede al piano terra installazioni di piante integrate armonicamente con una scenografia di foglie di carta disegnate da Micol Di Palma che insieme creano un’oasi di verde urbano e introducono a un percorso immaginario ed attrattivo dalle vetrine esterne, all’area di accoglienza dello store fino allo spazio più interno del negozio.

In questo contesto è esposta, grazie a una partnership con Riva 1920, azienda italiana attiva da oltre 100 anni nella produzione mobili di design a basso impatto ambientale, l’iconica Molletta (design Baldessari & Baldessari), la panca in legno massello di cedro profumato lavorato da un blocco unico, che si caratterizza per un design scultoreo e che gioca con il tipico fuori scala dell’arte Pop.

Le luci led Twinkly posizionate sui pilastri centrali, connesse e attivabili tramite smartphone con un sistema tecnologico avanzato, creano un’atmosfera magica e mutevole. Al piano superiore, vero e proprio retail core di OREFICI11, sono stati disegnati altri elementi verdi lungo i ballatoi per una sosta ricreativa durante lo shopping, in stretta connessione con il concetto dell’oasi urbana del piano terra.