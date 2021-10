Ciesse Piumini apre a Milano il suo primo flagship store

Ciesse Piumini apre uno store a Milano, in corso Garibaldi 115.

Lo spazio di circa 100 metri quadrati si sviluppa su due piani e dispone di sei vetrine. All’interno, gli elementi distintivi del brand, i suoi valori e la sua storia, vengono espressi dai colori, dai suoni e dai video utilizzati.

“Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di aprire il primo flagship nella zona più dinamica e trendy di Milano per avvicinarci in maniera diretta alla nostra clientela, offrendo la migliore esperienza d’acquisto possibile, e per raccontare efficacemente non solo le collezioni, ma soprattutto i valori, la cultura, le iniziative e la responsabilità sociale che ci contraddistingue”, ha dichiarato Fabio Primerano, Presidente Esecutivo di Ciesse Piumini. “L’apertura ha rappresentato sicuramente un importante investimento in termini economici, ma non escludiamo che possa essere ripetuta in altre zone o location nazionali e internazionali”.