L’Intelligenza del Colore di Noroo per la pasticceria siciliana: il blu indigo scelto come il miglior colore per esaltarla

Noroo Milan Design Studio ha curato l’interior e lighting design nella pasticceria Dolcé di Ragusa selezionando una particolare sfumatura di blu, che esalta contrasta e valorizza i dolci siciliani.

Un particolare blu indigo con sfumature verdi e grigie per Dolcé, pasticceria nel cuore di Ragusa, in grado di esaltare, i colori intensi della pasticceria siciliana. Questo il fil rouge della ristrutturazione realizzata dai coreani Noroo Milan Design Studio che, con la casa madre di Seoul, ogni anno indicano a livello mondiale le tendenze del colore.

“Noroo Milan Design Studio offre soluzioni di design basate sull’intelligenza del colore (Colorful Intelligence), cioè colori e cromatismi in grado di influenzare la percezione delle cose – commenta Jihye Choi, Chief Director di NMDS – Volevamo che Dolcé fosse un palcoscenico per la pasticceria siciliana che esaltasse questa conoscenza e manualità tramandata da secoli, ma in continua evoluzione. Abbiamo individuato in questa particolare sfumatura di blu il colore più consono”.

NMDS ha creato uno spazio a 360°, un vero e proprio palcoscenico che permettesse di pre-gustare, con il solo sguardo, i dolci nelle vetrine.

La scelta del color indigo nell’interior design rafforza e fa da eco al blu del logo, la carta da parati come un grande quadro invita e accoglie lo sguardo creando profondità. Gli arredi in noce intenso (tra il marrone e grigio scuro), propongono un accostamento dalla forte personalità che, con le delicate finiture in ottone, danno un tocco glamour all’ambiente. Il banco grigio scuro con punti di bianco fa esaltare sia il colore delle pareti sia l’intensità dei dolci esposti.

Il prodotto utilizzato è del Gruppo Boero, si tratta di Xmuro Opaco, ideale per gli ambienti pubblici grazie ad un’eccellente smacchiabilità. L’azienda conferma la sua partnership con Noroo Milan Design Studio collaborando al progetto con il brand Attiva, che quest’anno festeggia il proprio centenario, a fianco del Partner storico Leggio Salvatore S.R.L., punto di riferimento del colore a Ragusa.

All’interno il progetto illuminotecnico risponde a due principali esigenze:

la luce tecnica crea il giusto comfort visivo necessario a svolgere le attività nelle aree di lavoro e confezione dei prodotti e giunge a concentrarsi all’interno della vetrina attraverso la scelta di sorgenti ad alta resa cromatica che esaltano i colori e le forme dei dolci.

La luce d’ambiente, con equilibrio dona profondità e volume allo spazio e conduce lo sguardo e l’attenzione a concentrarsi sul ‘primo piano’ del banco vetrina centrale. Nella gerarchia delle luci un ‘secondo piano’ caratterizza le luci che illuminano i piani espositivi per dare risalto e valore visivo ai prodotti esposti sia sulle mensole sia all’interno dei frigoriferi dei dolci gelato.

Dall’interno, attraverso la vetrata d’ingresso, il logo di luce DOLCE’ (posizionato sulla parete di fondo), realizzato con sorgente led 4000° K crea un senso di continuità visiva conducendo il cliente dall’esterno all’interno dello spazio.

Noroo Milano Design Studio

Noroo Milano Design Studio nasce da Noroo, uno dei principali protagonisti della storia dell’industria chimica coreana che oggi rappresenta in Corea la “tendenza del colore” nel design, nell’arte e nella cultura, cooperando in modo stabile con figure di riferimento incredibilmente creative in tutto il mondo, e sostiene la diffusione mondiale delle imprese creative. Noroo realizza NCTS (Noroo International Color Trend), un seminario che coinvolge ogni anno i migliori esperti di colore a livello mondiale per offrire una visione del settore e del mercato.