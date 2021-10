Con FLOWER TRUCK EVENT Camomilla Italia accende i riflettori sui suoi punti vendita.

Camomilla Italia da sempre crede nel negozio fisico come punto di contatto e interazione con la sua clientela e vuole esaltarlo con una serie di eventi dal mood fresco e contemporaneo pienamente in linea con il suo dna.

La vicinanza e il coinvolgimento della sua cliente, la volontà di instaurare un rapporto duraturo e fidelizzato è ciò che ha spinto Camomilla Italia a mettere in scena una serie di eventi definiti FLOWER TRUCK EVENT.

In occasione delle prossime aperture e per celebrare i punti vendita più importanti, Camomilla Italia vuole fare vivere a tutte le sue consumatrici o potenziali tali dei momenti unici e distintivi.

FLOWER TRUCK EVENT consiste infatti in un percorso esperienziale che parte da prima dell’arrivo nel negozio con apecar di prossimità che distribuiranno piacevoli gadget, a mega allestimenti fuori dalle vetrine, alla distribuzione di deliziosi gift per le clienti.

In questo modo Camomilla Italia veicola la sua filosofia in una maniera immediata e diretta per coinvolgere la sua community in attività che sono quasi una coccola facendole sentire protagoniste.

Fiori e in particolare camomille saranno il leitmotiv del concept destinato ad una clientela che rintraccia nel romanticismo contemporaneo del brand i suoi tratti distintivi.

L’attività si lega ai tre opening che avverranno nel mese di ottobre nelle città di La Spezia, presso il centro commerciale di Curno ed infine a Roma presso il centro commerciale Euroroma2. Il format FLOWER TRACK EVENT sarà applicato anche al negozio di Milano – C.so Vercelli, che per posizione e allure è tra i punti di riferimento del brand.

Camomilla Italia si conferma essere un marchio al passo con i tempi e che mette in atto una strategia omnicanale per e soddisfare il suo pubblico con attività a 360° dal contatto via social al creare una fidelizzazione all’interno del punto vendita.

Inizialmente il brand, per creare un primo approccio e suscitare l’interesse sia di nuove potenziali clienti, che di quelle già attive, comunicherà l’apertura di ogni store su tutti i social Camomilla Italia, attraverso video teaser, in cui verranno mostrate delle piccole preview.

Camomilla Italia si rivolge a donne dall’animo dinamico, versatile e sempre in movimento, dunque, nella giornata antecedente all’evento, per stuzzicare la curiosità della consumatrice ed accompagnarla in un viaggio esperienziale, l’azienda ha pensato di posizionare degli stencil biodegradabili nei pressi dello store che la guideranno alla scoperta del nuovo spazio.

Shopping experience

Tutti gli allestimenti dei negozi Camomilla Italia hanno un obiettivo ben preciso: sono pensati per poter offrire alla cliente un’experience a tutto tondo, in uno spazio unico, moderno e super femminile, in cui la donna si troverà completamente a proprio agio nello scegliere i propri total look sia da giorno che da sera. Per dar sfogo alla fantasia e ricreare un allestimento che riporti alla mente delle consumatrici un segno distintivo, il brand ha pensato di installare all’esterno del negozio dei fiori giganti autoportanti che richiamano il delicato fiore della camomilla.

Il focus principale rimane quello di poter creare ancora più engagement ed un rapporto duraturo e fidelizzato tra marchio e consumatore; per far ciò Camomilla Italia posizionerà davanti ad ogni store un’ape car personalizzata, che diventerà “il Camomilla Flower Truck”, per distribuire i gift alle future clienti e potenziali sostenitrici di un brand che è da sempre a sostegno delle donne