PARAJUMPERS – Nuovo pop-up nelle Galeries Lafayette a Parigi

Da domenica 10 Ottobre Parajumpers ha fatto il suo ingresso nelle Galeries Lafayette sugli Champs-Élysées a Parigi. Per le prossime quattro settimane un luminoso pop-up arancione ospita la nuova collezione Autunno-Inverno 2021.

Già presente da quindici anni in molti negozi di lusso francesi, il marchio di outwear di origine italiana Parajumpers ha finalmente presentato il suo pop-up nelle Galeries Lafayette, nuovo polo dello shopping parigino.

Un lungo tunnel arancione brillante, tonalità iconica di PJS, guiderà il visitatore all’interno del mondo di Parajumpers: un ampio spazio che unisce il mondo naturale con i pezzi più funzionali e alla moda della collezione, come ad esempio la serie Color Block Tribes, una proposta donna che gioca con colori contrastanti e forme oversize.

Esposta con i caratteristici ganci gialli da paracadute, la collezione FW21 Parajumpers presenta una palette di colori nuovi e moderni, che si fondono perfettamente nella spumeggiante Parigi. Dagli intramontabili Masterpiece e Warm Up, a nuove emozionanti proposte come le serie Reloaded, Hollywood e Limited Edition per la donna, la collezione gioca con divertenti combinazioni di colori e stili, senza mai perdere di vista ricerca e innovazione.

PARAJUMPERS

Parajumpers, marchio di abbigliamento lusso di origine italiana, è stato fondato nel 2006 da Ape & Partners con il designer Massimo Rossetti. Ispirato dalla vita reale dei Parajumpers di Anchorage, Alaska, le collezioni sono realizzate in materiali durevoli e alla moda come il nylon super resistente, sia con fodera imbottita e cappuccio bordato di pelliccia per l’autunno-inverno, che con capi morbidi e leggeri per la primavera-estate.

Ogni capo si caratterizza per i dettagli iconici Parajumpers: dalla toppa con inciso il motto del brand “That Others May Live”, al cinturino elastico giallo applicato sul colletto a cui può anche essere applicato il gancio da paracadutismo. Il design di ogni collezione si traduce in capispalla innovativi con componenti altamente tecnologici, pensati soprattutto per essere funzionali, ma con un approccio cosmopolita e alla moda.