TILE CORNER totem digitale interattivo dal design minimal

Il totem digitale interattivo, dal design minimal, è la vetrina di branding ideata per efficientare i processi di vendita in showroom.

Voilàp Digital, società specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni e tecnologie per lo Smart Retail, parte del gruppo Voilàp, porta sul mercato retail TILE CORNER, il totem digitale dal design accattivante, ideato per innovare le modalità espositive negli showroom retail del comparto di ceramiche, superfici e rivestimenti.

Secondo Federico Caiumi, Ceo di Voilàp Digital: “Il mercato richiede continuamente soluzioni tecnologiche che facciano dialogare il più possibile il mondo fisico con quello digitale, creando esperienze comunicative sempre più accattivanti, così abbiamo deciso di rispondere con TILE CORNER che, grazie alla sua tecnologia display e al suo design di ultima generazione, appaga l’esigenza phygital dei consumatori di oggi”.

Caratteristiche di TILE per Esposizioni 5.0

TlLE CORNER è dotato di una struttura minimale, senza alcun cavo in vista, e può rappresentare un elemento di arredo che si integra in modo discreto ed elegante allo stile di ogni showroom. TILE CORNER si presenta come totem espositivo non solo ‘bello da vedere’ ma anche digitalmente performante: è infatti dotato di un display 43” 4K e di un display 75” 4K, uniti tra loro a formare un angolo di 90° così da rappresentare perfettamente una porzione di pavimento ed una di parete su cui far apparire qualsiasi tipologia di superficie e rivestimento in forma digitale.

Tra i principali vantaggi della soluzione per i brand retail e per i loro addetti vendite vi è il fatto che questi nuovi schermi, interamente interattivi, riproducono fedelmente ogni dettaglio estetico della piastrella o della listarella di legno, che nella loro unione favoriscono un coinvolgimento superiore dei clienti. Grazie al digitale, offrono poi la possibilità di valutare ogni dettaglio e di simulare con facilità e tempestività schemi di posa sempre diversi, potendo da qui confrontare campioni materici reali in-store, a pieno vantaggio dell’efficacia delle campagne vendita in showroom.

“TILE CORNER ridefinisce l’esperienza d’acquisto dei prodotti ceramici, per le superfici e per i rivestimenti, unendo nel mondo reale due esigenze: da un lato, quella degli showroom di mostrare ai propri clienti il maggior numero di prodotti in stock possibile, anche in una vetrina di pochi metri quadri, e dall’altro, quella dei visitatori di provare un’esperienza d’acquisto immersiva e che consenta loro di avvicinarsi a una visione il più vicina possibile alla realtà della loro casa” illustra in conclusione il manager.

TILE CORNER è disponibile nel modello M per superfici espositive da piccole a medie, e nel modello L per superfici più grandi.

www.voilapdigital.com