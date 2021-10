Progettata dallo Studio Four IV, Oeno House è la prima boutique di vini pregiati e wine bar all’aperto del brand OENO, casa di investimento internazionale di rinomati vini.

Situata nel Royal Exchange di Londra, classificata Grade I, il cuore dello storico quartiere finanziario della città, la boutique OENO è stata concepita come un luogo in cui gli appassionati di vino ed i collezionisti possono assaggiare i migliori vini del palcoscenico mondiale.

Oeno

Oltre a fornire grandi vini a ristoranti stellati Michelin e collezionisti privati, Oeno rivela anche un nuovo approccio nel trading dei vini pregiati; analisti finanziari ed enologi sono impegnati congiuntamente ad offrire assortimenti selezionati a clienti che investono nell’eccellenza del settore del vino. La fondazione Oeno rappresenta un modello di vendita al dettaglio del tutto insolita, anche perché la boutique dispone di un portfolio selezionato di wine brands.

Casa Oeno

La vinoteca OENO rappresenta la prima boutique organizzata con sedi ed aree dedicate localizzate strategicamente in prossimità delle regioni di produzione viti-vinicole, come Londra, Bordeaux, Toscana, New York, Madrid e Monaco di Baviera.

Il nuovo concept e la sua ubicazione nella City di Londra danno pertanto l’opportunità di testare ed acquistare le eccellenze di vini e champagne. L’elegante e multifunzionale Oeno House che, si sviluppa su tre piani, ospita avventori, intenditori, principianti ed acquirenti non solo interessati alla degustazione, ma che potranno intervenire ad eventi organizzati per conoscere le principali meccaniche del mercato Oeno.

Primo Piano

L’interno è caratterizzato dall’eccentrica creazione della “wine balaustra”, una struttura architettonica che avvolge il soppalco e racchiudendo al suo interno bottiglie di vino, catalizza l’attenzione e la proietta verso il secondo piano dove si trova una ragguardevole selezione di vini pregiati; una originale vetrina aggiunge luce naturale al soppalco ed offre al fruitore uno splendido panorama affacciato sul cortile interno del Royal Exchange.

Secondo piano

Il secondo piano di Oeno House ospita una sala privata adibita a riunioni e degustazioni; qui, un tavolo con piano in pietra da dieci posti, si adegua perfettamente al grande lampadario firmato Bocci del piano inferiore. L’ambiente è rilassato e lussuoso, la classica atmosfera del club privato nella quale apprezzare gli ottimi vini di Oeno ed, al tempo stesso, coltivare relazioni d’affari.

Terrazza all’aperto

Durante i mesi estivi, Oeno House apre la sua terrazza all’aperto: serve spuntini leggeri, insieme al vino in bottiglia ed al bicchiere. Questo è il luogo perfetto per incontrarsi con amici e colleghi e gustare i vini di Oeno in un ambiente unico.

Lo Studio di architettura Studio Four IV ha un portfolio di design internazionale costituito dai suoi partner fondatori, Andy Bone, Chris Dewar-Dixon e Baz Bhasin. Ognuno dei quali ha oltre 30 anni di esperienza nelle industrie creative, abbinando le proprie capacità di branding, interior design ed architettura. Molti dei marchi di lusso più influenti del mondo hanno beneficiato del loro contributo, tra cui Emporio Armani, Mandarin Oriental, Mulberry, The East India Company, Raffles Hotels and Resorts, in aggiunta a numerosi progetti per Harvey Nichols a Londra, Doha, Hong Kong, Baku, Ankara e il concept di Beauty Bazaar a Liverpool.

