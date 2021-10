Studio Amo progetta il Flagship Store Off-White di Parigi

Situato a Parigi, a due isolati da Place Vendôme, il flagship store a marchio Off-White si estende su tre piani di un edificio ad angolo del XIX secolo, rivelando una stratificazione progressiva di ambienti contrastanti.

Lo stile poliedrico del brand di abbigliamento si riflette anche nel progetto. Infatti, gli spazi pensati dal rinomato Studio di architettura AMO (la divisione creativa dello Studio OMA)combinano l’eleganza parigina con il rigore industriale e si sviluppano con atmosfere e personalità distinte: includono un cortile, una galleria, un mercato ed un palcoscenico che si dipana sui tre piani.

L’ingresso principale del negozio si affaccia sotto gli archi di Rue de Castiglione e si apre con un vestibolo semi-circolare, realizzato in vetro corrugato, che da accesso ad una sala pensata sia per il retail che come location per sfilate; qui, le pareti, rivestite in travertino bianco, sono sostenute da archi, quale reinterpretazione del tipico cortile parigino.

Un’entrata secondaria, da Rue Mont Thabor, conduce a quello che sembra un negozio completamente diverso: pareti azzurre, un pavimento in terrazzo nero custodiscono arredi realizzati su misura per le collezioni di prodotti in partnership con il marchio Off-White.

Ai piani superiori prevale un’atmosfera intima, in locali ispirati ai negozietti di souvenir, con soffitti bassi e piccole finestre, dove sono collocate le esposizioni di Homeware Collections e le proposte bimbo; le collezioni maschili, invece, sono disposte al secondo piano, in un ambiente luminoso e chiaro, dai soffitti e dalle ampie finestre che si affacciano sullo skykline parigino.

Ulteriori sovrapposizioni di colori e texture esaltano il dinamismo della boutique, come il box, rifinito con impiallacciatura rosso Sottsass, che cela una confortevole postazione bar; strutture ed elementi espositivi, grate in acciaio, tavoli in legno e display in travertino bianco, creati su misura da AMO, alludono e reinterpretano il contesto urbano della capitale francese.

Location Paris

Design AMO, Ellen van Loon, Samir Bantal, Giulio Margheri

Team Lina Jaidi, Camille Filbien, Natalie Konopelski, Valerio di Festa, Alexandru Tintea, Claudio Araya, Yushang Zhang, Giada Zuan

Photograph by Benoit Florençon, Courtesy OMA





