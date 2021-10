VISCOM ITALIA 2021 LIVE+DIGITAL RIPARTE CON SUCCESSO

I dati finali di VISCOM ITALIA – l’appuntamento più atteso dal settore – confermano il trend positivo del comparto: 250 brand, oltre 9.000 professionisti registrati in presenza hanno sperimentato nuovi linguaggi di comunicazione e innovative opportunità di business.

L’edizione 2021 ha aperto i battenti all’insegna dell’ottimismo e si è conclusa con entusiasmo e con successo da parte di tutta la visual community. Viscom Italia – che si è svolta dal 30 settembre al 2 ottobre nei pad. 8/12 di fieramilano in modalità ibrida e in digitale fino al 5 ottobre – ancora una volta, ribadisce il suo ruolo fondamentale per il comparto: l’indiscusso appuntamento da non perdere. Quest’anno le aziende del mondo della comunicazione visiva hanno rinnovato il loro attestato di stima, riconoscendo alla manifestazione il suo grande valore aggiunto: la capacità di offrire uno strumento di marketing irrinunciabile e un’occasione di business e comunicazione unica nel suo genere.

Il successo della fiera è legato alla possibilità di toccare nuovamente con mano i prodotti, di valutare le competenze dei produttori, di intuire le tendenze del mercato e le innovazioni emergenti, di fare networking, di acquisire conoscenze specifiche e di fare business. A confermarlo sono i numeri di questa edizione: 240.000 pagine visitate in piattaforma, 250 brand, oltre 10.000 visitatori digitali di cui 9.043 professionisti in presenza provenienti dall’Italia ma anche dalla Svizzera, Francia, Germania, Croazia e Spagna.

Una contaminazione merceologica che è un valore aggiunto perché ha offerto la possibilità di scoprire – partendo dai prodotti e dalle applicazioni in mostra – nuove opportunità per i settori: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Tampografia – Promozione tessile – Ricamo – Incisione – Fresatura – Laser – Premiazione sportiva – Digital Communication – Packaging – Labelling – Visual Merchandising – Servizi per eventi di comunicazione.

“Grazie alla partecipazione, all’impegno e agli investimenti delle nostre aziende espositrici, alla presenza dei visitatori, alla collaborazione con le associazioni e ai media che hanno confermato a piena voce la propria fiducia in Viscom Italia, siamo riusciti a riaffermare, la leadership di un appuntamento ibrido. La scelta di presentare Viscom Italia in formato live e digital è una novità assoluta per la nostra manifestazione e ha permesso di rispondere alle esigenze di tutta la nostra clientela.” – dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager Viscom Italia.

Tra le diverse iniziative di “ethically-minded” dedicate alla sostenibilità, Viscom Italia ha lanciato il progetto “Insieme contro la fame” a sostegno di Banco Alimentare della Lombardia. Durante i giorni di manifestazione, all’interno dei ristoranti del pad.8/12, l’iniziativa “Insieme contro la fame” ha invitato espositori e visitatori ad acquistare un panino e/o una box lunch donando così 1 euro al Banco Alimentare della Lombardia, che consentirà la distribuzione di cibo per 19 pasti a famiglie e persone bisognose di Milano attraverso le strutture caritative partner.

Sempre sul tema della sostenibilità è stato realizzato il SUSTAINABLE VISCOM, un percorso innovativo in cui le aziende partecipanti hanno presentato tecnologie e applicazioni sostenibili ma anche un’opportunità, per promuovere tutte quelle imprese che si stanno approcciando a questo nuovo modello di comunicazione. Hanno aderito al progetto: ABS GROUP, CIEFFE FILATI, DPI ITALIA, EMBROIDERY SERVICE, EPSON ITALIA, EURODISPLAY DESIGN IN PROGRESS, IMBALLAGGI PROTETTIVI, LIYU ITALIA, MONTECOLINO, MONTI ANOTONIO, NGW GROUP, TRODAT ITALIA, T-SHIRT MAKERS, ZAMPOURIS.

L’affluenza di pubblico ha confermato l’importanza dei consueti seminari dei Viscom Talks, il luogo deputato alla formazione, informazione e aggiornamento del mercato. 13 seminari, oltre 40 relatori per un totale di 520 partecipanti in presenza e in digitale. Cinque giorni ricchi di incontri in cui imprenditori, top manager, comunicatori, innovatori hanno affrontato diversi ambiti della sostenibilità applicata all’architettura, al design, alla moda, al packaging, al retail. Infine si è parlato anche di pubblicità, di interior decoration, di linguaggi digitali e pubblicità, di nudge per progetti di design, di sound design e di nuove idee per prototipare un nuovo futuro professionale. Le registrazioni dei talk saranno disponibili sul sito della manifestazione.

Creatività, tecnica, innovazione e design sono stati i veri protagonisti di Elementaria – l’evento realizzato in collaborazione con la rivista Display Italia – che ha messo in mostra 13 prototipi. La mostra dal titolo I.T.E.M. (Identità Totemica Ecologiche Materiche) ha presentato le soluzioni espositive dedicate al mondo dell’elettronica di consumo, cosmesi e accessori per il fashion. Designer e artisti di fama internazionale si sono unite alle aziende produttrici di materie prime per proporre progetti di display, che lanceranno le tendenze future per il mondo retail e dell’industria di marca.

Le aziende che hanno partecipato: ADV PLAST, APA GROUP, GEPLAST COMMUNICATION, FARAONI, CICERI DE MONDEL IMBALLAGGI PROTETTIVI, MADREPERLA, MATERICS GLASS, PLASTING, TONCART.

I trasformatori sono: ACRILWAY, DIAM, FARAONI, FRONTERETRO, GIOVANARDI, LITOART, SARNO DISPLAY, TROCART, VISMARA ATTILIO, WOOD LINE. Matter Gallery: MONTECOLINO, POLYEDRA.

Sono stati assegnati i premi ai vincitori di DIVA, Display Italia Viscom Award, la competizione internazionale organizzata in collaborazione con Display Italia e il patrocinio di Comieco, che ha visto 29 soluzioni espositive per il punto vendita in gara premiate dalla giuria: Cristiana Sormani, Bayer, Emanuela Marmiroli, Sony, Alessandro Recalcati, Würth, Beatrice Donella, Profumerie Pinalli, Sara Appiani, L’Orèal, Michele Preziosa, Laboratorio della Farmacia, Giulia Castelli, Aldo Coppola, Alessandro Bono, Comieco e Federica Brumen, Comieco.

Vincitori DIVA – Display Italia Viscom Award:



CATEGORIA DUREVOLE

Primo classificato: Produttore DIAM – Committente Tissot – Design Tissot

Secondo classificato: Produttore Sarno display – Committente Trussardi (Angelini Beauty) – Design Cristina Orsatti

Terzo classificato: Produttore Flyvision ltd – Committente Flyvision ltd – Design Tamas Roka

CATEGORIA NON DUREVOLE

Primo classificato: Produttore Trocart- Committente Soudal – Design Roberto Lo Presti

Secondo classificato: Produttore FAG Artigrafiche – Committente Heineken – Design Del Bosco, Schellino, Brandino

Terzo classificato: Produttore Eurodisplay Design in Progress Committente Naturello (Fater) – Design Fabio Battista

CATEGORIA NUOVE PROPOSTE

Primo classificato: Produttore MAGO SA – Committente Jasmin Drogerie – Design MAGO SA

Secondo classificato: Produttore LIC Packaging – Committente L’Oréal France – Design Marzia Rossi

Terzo classificato: Produttore Litoart / Wood line – Committente Litoart / Wood line – Design Giovanni Pierantoni



PREMIO GREEN DIVA – ECO DESIGN

Soluzione Non Durevole: Produttore FAG Artigrafiche – Committente Heineken – Design Del Bosco, Schellino, Brandino

Soluzione Durevole: Produttore Eurodisplay Design in Progress – Design Andrea tempesta

1° CATEGORIA DIGITAL SIGNAGE – DIVA DESIGN INTERCATEGORIA 2021

Produzione e design: Intertouch / Proxima – Committente: Cannamela (Bonomelli)

Viscom Italia guarda già al futuro dando appuntamento a tutta la sua visual community dal 13 al 15 ottobre 2022, pad. 8/12 di fieramilano. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità della manifestazione seguite i canali social Facebook, Instagram, LinkedIn e il sito www.viscomitalia.it.