Nuova sala del cioccolato da HARRODS Londra

Il tradizionale ed elitario Grande Magazzino Harrods, nell’elegante quartiere londinese di Knightsbridge, ospita nel rinnovato reparto gastronomico, dopo quattro anni di trasformazione, la speciale hall dedicata al cioccolato.

Progettata dagli architetti del David Collins Studio di Londra, specializzati nell’allestimento di interni di prestigio, la nuova Harrods Chocolate Hall offre prodotti dolciari a marchio Harrods ed undici altri marchi lussuosi tra cui Venchi, Godiva e William Curley.

L’ambientazione ha un look edoardiano per ricordare le origini di Harrods. Sono stati adottati meticolosi processi conservativi per salvare l’architettura originaria: restaurate e sostituite manualmente le piastrelle dell’imponente pavimentazione in granito e marmo; sono stati utilizzati materiali provenienti da tutto il mondo per ricreare un opulento “paese delle meraviglie dolciarie”, nel quale sono state introdotte le più moderne tecnologie, come il sistema di refrigerazione con banchi studiati appositamente per la conservazione e l’esposizione della pasticceria.

David Collins Studio

Il pluripremiato David Collins Studio è uno Studio di architettura londinese fondato nel 1985. Protagonista nell’interior design di lusso su scala globale sia nel settore dell’ospitalità, residenziale e commerciale, collabora con una vasta gamma di clienti che condividono la passione per i dettagli, l’artigianato, classe ed eleganza.

