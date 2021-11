Roostar è una società che da anni opera nel campo della progettazione e realizzazione di Negozi, Vetrine, Eventi e Allestimenti, in Italia e in Europa.

Nell’ambito del settore retail pone particolare attenzione all’esposizione dei prodotti, studiando arredi su misura che rispecchino l’immagine del brand e tengano conto delle esigenze di spazi, fruibilità ed estetica.

Le pareti espositive e gli elementi di centro area, sono progettati per sfruttare al meglio lo spazio, valutando di volta in volta la possibilità di realizzare strutture modulari o su misura, con un’ampia scelta di finiture sempre moderne, di pregio e resistenti nel tempo, con diverse tipologie di sistemi per appendere: dalle classiche cremagliere, passando per guide orizzontali a scomparsa, fino a boccole o altre soluzioni create ad hoc.

Particolare attenzione, oltre alla distribuzione nello spazio degli elementi, è posta alla fruibilità del cliente finale e alle esigenze di spazi utilizzati del brand, secondo le diverse categorie merceologiche.

Ogni complemento di arredo, viene studiato e realizzato ad hoc a completamento del negozio: dal banco cassa, all’allestimento delle vetrine, camerini, riserve, salottini attesa, il tutto con uno studio di immagine e comunicazione coordinate.

Roostar svolge anche un servizio di logista per arredi stagionali, come per esempio elementi espositivi mare, preoccupandosi di progettare l’espositore in kit di montaggio da poter spedire direttamente ai PDV, o con un servizio dedicato di montaggio/smontaggio/stoccaggio.

