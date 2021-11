VIVINEVO Fragrance Art Gallery – Una passeggiata tra i profumi

In un mondo sempre più mobile, social e multicanale, cambiano le esigenze ed i comportamenti dei consumatori.

I retailer, di conseguenza, hanno la necessità di migliorare l’esperienza in-store. Diventa così fondamentale in fase di progettazione, identificare il modo in cui i brand possono stabilire una forte connessione con i consumatori, valorizzare il marchio e costruire nuove relazioni.

Considerata la zona, BeijingFun, un luogo storico e vivace, lo Studio SODA ha immaginato il primo negozio VIVINEVO con la prospettiva della galleria d’arte, integrando la brand experience nello spazio retail e sviluppando una soluzione innovativa per soddisfare e superare le aspettative dei clienti. E in poco tempo la VIVINEVO Fragrance Art Gallery è diventata una destinazione popolare del quartiere BeijingFun.

SODA ha progettato una facciata floreale che attira le persone anche da lontano, invitandole nella galleria attraverso un ingresso a forma di bottiglia di profumo che immerge i clienti in una fragranza floreale.

Spazio multimediale ed esperienziale

Il profumo è liquido, intangibile e gassoso. È sempre in evoluzione attraverso l’atmosfera e il tempo. Nasce così uno spazio immaginato come contenitore di profumi, interpretato e reso tangibile integrando il contenuto virtuale con lo spazio fisico.

Esperienza multisensoriale

A differenza degli spazi commerciali tradizionali, il cui obiettivo era l’esperienza visiva su larga scala, VIVINEVO fragrance art gallery si concentra sull’esperienza olfattiva dei clienti. Ma come fornire un’esperienza olfattiva? Come combinare olfatto e visione? Come fornire esperienze sensoriali diverse da olfatto e visione?



Ambiente dinamico

Per rispondere alle precedenti domande lo Studio ha progettato due moduli espositivi digitali e dinamici.



Ingresso: sono state utilizzate 5000 bottiglie di profumo per ricavare una struttura multimediale in grado di trasformarsi, cambiando colore e mantenendo una giusta atmosfera sia di giorno che di notte.

Hall principale: una superficie curva irregolare di 20m di lunghezza fa da schermo per i contenuti digitali. La proiezione della texture del profumo contribuisce a creare una giusta atmosfera nello spazio. Informazioni aggiuntive si sovrappongono raccontando la storia del prodotto, delle essenze e delle materie prime utilizzate.

Spazio interattivo

SODA ha applicato il metodo di progettazione dello spazio interattivo per rafforzare la partecipazione ad un’esperienza memorabile.

interazione sinestesica:

un’immagine in movimento, un odore, un suono combinato in uno spazio multi-sensoriale. Per mezzo di touch screen i clienti possono scegliere la musica di sottofondo e i video, oppure selezionare un profumo specifico valutandone la fragranza. L’esperienza sinestesica si connette con la memoria e impressiona i clienti.

interazione dei contenuti:

un processo interattivo che suscita nelle persone un forte desiderio di esplorare. I clienti attraverso l’interazione dei contenuti digitali ottengono, in modo divertente, risposte immediate. La circolazione all’interno della galleria è flessibile e lascia la libertà di esplorare. I clienti saranno intrattenuti mentre visitano la galleria seguendo i propri percorsi. Dopo queste esperienze visive e olfattive, vissute attraverso piacevoli interazioni, i clienti arrivano nell’area vendita dove troveranno un’ ampia selezione di fragranze, in linea con le proprie preferenze.

Project: VIVINEVO fragrance art gallery

Location: BeijingFun, Langfang Toutiao, Xicheng District,Beijing

Design Studio: SODA Architects

Lead Designer: Jiang.Yuan & Song.Chen

Space & Digital Design Team: Chen Fei, Wang Jiashuai, Liu Panpa, Qiang Zhiwen, Zhang Zhen, Li Hanwei, Dong Jiansheng, Hao Zhiyuan, Xiao Tianle, Li Ke, Wang Ren.

Area: 314 sqm

Photo Credits: Chen Xiyu

