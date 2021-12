MONCLER amplia la boutique di Roma

Il 2 dicembre Moncler ha celebrato i dieci anni dall’apertura del suo primo store a Roma ampliando la sua boutique in Piazza di Spagna.

Il concept dello store, curato dallo studio di design parigino Gilles & Boissier, storico partner di Moncler, si presenta come l’incontro tra mito e innovazione e tra classico e moderno.

I clienti potranno scoprire le nuove collezioni Moncler in uno spazio illuminato da luce naturale che entra dalle tre nuove vetrine e da cui si intravede, attraverso il caratteristico lucernario, la celebre scalinata di Piazza di Spagna.

La struttura circolare dell’ingresso, situata all’incrocio tra via Condotti e Piazza di Spagna, evoca, in chiave moderna, l’architettura del vicino Pantheon. Il marmo Calacatta, il marmo rosso Lepanto, l’ottone e il travertino si alternano a soffitti con schermi a LED, boiserie e ferro acidato. L’ambiente è poi arricchito da una scultura in bronzo dell’artista contemporaneo Christophe Charbonnel.

I nuovi spazi ospitano le Moncler Collection uomo e donna, insieme a una selezione esclusiva di capi Moncler Genius, la nuova boutique porta l’esperienza di acquisto in una nuova dimensione, accogliendo i clienti in un’atmosfera immersiva in cui riscoprire la magia di Roma e l’universo Moncler.