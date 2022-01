AUGUSTO Contract per Kebhouze, il nuovo format di Kebab firmato Gianluca Vacchi

AUGUSTO Contract è stata scelta per realizzare i primi locali del nuovo format dedicato al kebab firmato dall’imprenditore e influencer da milioni di follower Gianluca Vacchi.

La società di arredamento – hospitality & foodservice general contractor – e primo general contractor specializzato nella realizzazione “chiavi in mano” di spazi per la ristorazione conferma la sua expertise nel mondo del foodservice.

Kebhouze, questo il nome del nuovo food brand, rilancia il kebab in tre versioni: pollo 100% italiano, Black Angus e – grande novità per la clientela vegetariana e vegana (e non solo) – 100% vegetale da proteine di piselli, grazie alla partnership siglata con l’azienda svizzera Planted.

Kebhouze punta inoltre su ingredienti di altissima qualità, predilige fornitori locali e aziende italiane, utilizza packaging eco-friendly e si affida a una comunicazione ‘sopra le righe’, che da settimane annunciava l’imminente inaugurazione dei punti vendita.

Augusto Contract è stata scelta per realizzare i primi locali aperti a dicembre: tre store a Milano in Corso Buenos Aires, Paolo Sarpi e Porta Genova, e due nella Capitale, in via Ostiense e presso il Centro Commerciale Euroma2, mentre altre 20 inaugurazioni sono in programma nel 2022 in tutta Italia e all’estero.

L’azienda di Jesi ha seguito le aperture in qualità di general contractor, occupandosi della realizzazione ‘chiavi in mano’ dei locali. “Ancora una volta non possiamo che ritenerci grati e orgogliosi di essere stati scelti per collaborare con un brand innovativo, di qualità, che guarda al futuro, come Kebhouze” afferma Giacomo Racugno, CEO Augusto Contract. “È un onore per noi mettere la nostra esperienza e il nostro know-how a disposizione di imprenditori di talento e di progetti di valore”. Partecipare ad iniziative imprenditoriali di questo genere, infatti, significa essere parte attiva del futuro della ristorazione, sempre più connotato da catene dal brand forte e riconoscibile. Augusto Contract, in questo, può dirsi decisamente soddisfatto per la realizzazione di numerosi locali che stanno disegnando il panorama del ‘foodservice che sarà’.

Tra le peculiarità che distinguono i Kebhouze, particolarmente sfidanti a livello realizzativo, ci sono sicuramente la pavimentazione in linoleum con il logo del brand intarsiato, le lamiere rosse a tutta altezza e il rivestimento degli arredi con una pellicola con raffigurato il logo. Dettagli realizzati, ancora una volta, con quella cura e quella ricerca che sono ormai diventati un ‘marchio di fabbrica’ di Augusto Contract. Tutto senza dimenticare la capacità di gestione di più cantieri in simultanea, con tempistiche molto strette: a Milano, ad esempio, il locale di Buenos Aires, con la metratura più ampia, ha richiesto solo 5 settimane di lavori, ancora meno nei punti vendita di Paolo Sarpi e di Via Vigevano.

Kebhouze è solo uno dei tanti nuovi format che hanno deciso di affidare all’expertise di Augusto Contract l’apertura dei primi punti vendita, riconoscendo al general contractor di Jesi una consolidata esperienza nel settore del fuoricasa.

Sono proprio i numeri a parlare per l’azienda: in 7 anni Augusto Contract ha realizzato locali per 61 brand, per un totale di 182 aperture in 75 città di 12 nazioni in 3 continenti, in high street, healthcare, travel retail, centri commerciali e hotel. Ancora una volta una conferma della professionalità e della creatività italiana nel mondo.