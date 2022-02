ADI DESIGN MUSEUM ospita il FASHION HUB

Camera Nazionale della Moda Italiana continua a promuovere il talento dei più interessanti talenti internazionali attraverso il Fashion Hub garantendo loro un palcoscenico privilegiato durante la Milano Fashion Week Women’s Collection Fall/Winter 2022/2023.

Ospitato presso l’ADI Design Museum, il Fashion Hub, dove verrà messa a disposizione dei brand presenti in calendario anche una sala sfilate, è stato inaugurato il 22 febbraio con un evento.

A sottolineare la costante sinergia tra CNMI e Camera Buyer Italia, durante l’inaugurazione del Fashion Hub, Carlo Capasa con Giacomo Santucci e Beppe Angiolini, rispettivamente Presidente e membro del board con delega in comunicazione ed eventi di Camera Buyer, hanno designato il vincitore dell’importante premio assegnato da Camera Buyer Italia – The Best Shops al brand Raree Show che si tradurrà in una lezione di mentoring con un’influente multibrand luxury boutique italiana che coinvolgerà il designer stesso su tematiche legate al buying, consigli utili per approcciare il mondo retail e rendere maggiormente appealing la brand identity anche dal lato più commerciale e di marketing. Inoltre, una menzione speciale da parte di Camera Buyer Italia per il progetto del Fashion Hub “Designers for Ethical Fashion” di cui fanno parte i brand ARA LUMIERE, SEP e Cartiera.

Nei giorni della Fashion Week seguiranno incontri ad hoc tra i buyer ed i talenti emergenti come momento di networking e scambio di esperienze.

Come ogni stagione, il Fashion Hub offre grande visibilità internazionale a una serie di talenti che incarnano i valori fondamentali di CNMI, tra cui il supporto ai giovani e la promozione dell’inclusività e della sostenibilità.