DYSON: nuovi punti vendita a Malpensa e Linate

Dyson prosegue la sua espansione nel settore retail con due nuovi store all’interno degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, entrambi inaugurati a dicembre 2021.

L’azienda, che in Italia è presente con 16 punti vendita, segna con queste due nuove aperture l’ingresso nel mondo aeroportuale e lo fa a pochi mesi dall’inaugurazione del Dyson Demo Store di Firenze.

L’ingresso dell’azienda nel mondo aeroportuale avviene a pochi mesi dall’apertura del Dyson Demo Store di Firenze, il secondo nel nostro Paese ad ospitare un Beauty Lab dedicato all’esperienza diretta della gamma Personal Care, entrando in un vero e proprio salone di bellezza: uno spazio riservato alla cura dei capelli, dotato di lavatesta e postazioni per lo styling, all’interno del quale è possibile avere un confronto personalizzato con uno dei Dyson Stylist, con consulenza ad hoc e servizio di styling realizzato grazie alle tecnologie Dyson.

Al centro del servizio vi è la scienza del capello, pilastro dello sviluppo e della progettazione dei prodotti Personal Care – l’asciugacapelli Dyson Supersonic™, lo styler Dyson Airwrap™, la piastra Dyson Corrale™ – pensati per prendersi cura della bellezza naturale dei capelli e realizzare acconciature diverse in autonomia, a casa.

Operativi da dicembre 2021, questi nuovi negozi rappresentano una pietra miliare per Dyson che raggiunge un totale di 16 punti vendita diretti in Italia; i nuovi spazi sono focalizzati sui prodotti per la cura dei capelli e dispongono anche della gamma di aspirapolveri. Tra i servizi offerti spiccano: la consegna in tutto il mondo, la presenza dei Dyson Expert per consigliare e raccontare la tecnologia Dyson, la possibilità di provare i prodotti per la cura dei capelli al fine di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e un servizio di personalizzazione.

Entrambi gli store Dyson si trovano in area partenze Schengen avvicinando i prodotti Dyson a milioni di viaggiatori.

La tecnologia Dyson funziona in modo diverso, è progettata per risolvere problemi reali. Il modo migliore per capirlo è viverlo. Con 340 Dyson Demo Store in tutto il mondo, i negozi Dyson sono veri e propri templi della tecnologia che pongono l’esperienza del cliente al centro, con esperti a disposizione per raccontare ai consumatori i prodotti Dyson e offrire un approccio di consulenza a 360°. Al centro della strategia retail ci sono i Dyson Expert, esperti di tecnologia e al contempo consulenti: il loro ruolo è ascoltare e comprendere i consumatori per aiutarli a identificare la soluzione migliore per le loro esigenze e mostrarne loro i vantaggi.

La missione dei Dyson Expert non si limita alla fase di vendita nei Demo Store: sono disponibili – sia in negozio che su dyson.it, grazie al servizio di chat e video chat attivo- per assistere il consumatore in ogni fase del percorso: supportano la fase di scelta con informazioni sui prodotti Dyson e sui loro accessori, forniscono suggerimenti e consigli su come ottenere le migliori prestazioni dalla propria macchina, sono disponibili a dare consigli su come mantenerla nel tempo e risolvere eventuali problemi legati all’uso quotidiano.

Negli ultimi anni, le tendenze dei consumatori si sono notevolmente evolute con l’ascesa dell’e- commerce, l’implementazione di servizi di personalizzazione e la flessibilità di consegna. Dyson ha potuto riadattarsi offrendo un’esperienza di consumo unica, sia presso i Dyson Demos Store che sul sito Dyson.it. Si è puntato sull’accelerazione dello sviluppo di strumenti che consentono nuovi modi di scoprire le tecnologie Dyson attraverso un’esperienza di vendita al dettaglio online o in negozio senza precedenti e anche di modificare le modalità di vendita.



Dopo l’apertura dei Dyson Demo Store in Italia, l’implementazione dei Beauty Lab, veri e propri saloni di bellezza su misura a Milano e Firenze, la personalizzazione in negozio, ma anche servizi di consegna rapida o l’esperienza digitale, il “Live Shopping” Dyson è uno degli esempi di questa transizione e accelerazione verso una nuova visione del retail in casa Dyson, insieme al recente Dyson VR.

L’espansione retail Dyson continua dopo aver annunciato l’intenzione di raddoppiare il suo portafoglio prodotti e di voler entrare in aree completamente nuove entro il 2025 – portandolo oltre l’esperienza Dyson oltre le mura domestiche. Per consentire il raggiungimento di questi obiettivi, Dyson ha annunciato un piano di investimenti di 2,75 miliardi di sterline in nuove tecnologie e prodotti nei prossimi cinque anni. Gli investimenti saranno concentrati a Singapore, nel Regno Unito e nelle Filippine e sono sostenuti da piani per assumere ulteriori ingegneri e scienziati in settori come sviluppo software, machine learing e robotica.

Dyson investirà ulteriormente in ricerca nei campi della robotica, della tecnologia dei motori futura generazione, dei prodotti intelligenti, dell’apprendimento automatico, della connettività e della scienza dei materiali. Un punto chiave è la commercializzazione della tecnologia proprietaria delle batterie allo stato solido di Dyson che è in fase di sviluppo negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Singapore. Tale tecnologia promette un accumulo di energia più sicuro, pulito, duraturo ed efficiente rispetto alle batterie esistenti.