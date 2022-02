Imaginary Space Collection by Marco Piva: vibrazioni cosmiche per i nuovi modelli di Illulian

Quantum, Pulsar e Vibration: questi i tre nuovi modelli della collezione IMAGINARY SPACE che suggellano il sodalizio tra Illulian, azienda italiana leader nella produzione di tappeti handmade di lusso, e l’archistar Marco Piva.

L’intreccio del filato come l’intreccio del cosmo. I fili che da soli, leggeri, fragili, si uniscono saldamente attraverso le mani esperte di chi li sa lavorare. Così è l’universo, intrecciato da “mani” sapienti.

Quantum

La collezione IMAGINARY SPACE disegnata da Marco Piva per Illulian nasce dalla voglia di interrogarsi su una scala molto più ampia rispetto all’area conclusa di un tappeto, domande che trovano risposta in queste geometrie a volte sinuose e a volte reticolari, con linee che creano forme non assimilabili a disegni noti.

Le linee creano quasi delle architetture immaginarie, che riusciamo a percepire ma non a concretizzare in forme elementari. Nei disegni, i colori delle lane, delle sete, si intrecciano e si annodano e trasformano la percezione dello spazio conosciuto. Trasformazioni e metamorfosi che hanno portato alla creazione di questa linea di tappeti che si adatta con le più moderne e contemporanee esigenze estetiche dell’interior design.

Motivi grafici e tridimensionali dalla forte valenza arredativa e dalla spiccata vocazione design caratterizzano questi tappeti che appartengono alla collezione Limited Edition, la linea più esclusiva di Illulian composta da pezzi unici firmati da famosi artisti e designer che raccontano la propria personalità e filosofia di vita attraverso decori, illustrazioni e composizioni cromatiche che prendono vita sulla superficie del tappeto.

Tutti i modelli dell’ampia produzione Illulian sono annodati e cardati a mano e possono essere realizzati in due qualità, Platinum 120 e Gold 100, che incantano per l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati. Platinum 120, che rappresenta la linea più esclusiva, si caratterizza per l’utilizzo di lana e seta di primissima qualità filate a mano e una lavorazione estremamente complessa – ben 180.000 nodi/mq -che riesce a creare delle “scolpiture” con effetti molto scenografici. Gold 100, propone tappeti realizzati in lana e seta, sempre di grande fascino ma con una densità di 152.000 nodi/m2.

Pulsar | Vibration

Grazie, inoltre, al servizio Custom Made, consolidato asso nella manica del brand, è possibile dare vita a un tappeto assolutamente bespoke, attraverso la scelta di colori, disegno, dimensione. Questi prestigiosi esemplari possono essere scelti per ambienti residenziali e per realizzazioni contract, come musei, showroom, alberghi, ristoranti e soluzioni per la nautica.

by