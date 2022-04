Dan John apre a Verona il sesto store in Veneto.

Dan John, azienda di moda maschile fondata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, continua il suo progetto di espansione sul territorio veneto con l’apertura del sesto punto vendita, questa volta a Verona.

Il nuovo negozio Dan John di Verona si sviluppa su una superficie di 83 metri quadrati in Via Trentino 1, all’interno del Centro Commerciale La Grande Mela Shoppingland. Una location elegante e curata, con due vetrine che mostrano l’inconfondibile nuovo stile del brand.

“La tanto attesa apertura a Verona è ora una realtà! Sono orgoglioso e lieto di invitarvi a scoprire il nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale “La Grande Mela”. Come sempre, il nostro obiettivo è quello di portare eleganza e stile per l’uomo contemporaneo in tutte le principali città del Bel Paese e questa apertura rappresenta un ulteriore passo per l’espansione in Italia di Dan John!” afferma Daniele Raccah, CEO di Dan John.

La cura del prodotto e dell’immagine è infatti ciò che ha condotto il marchio verso una rapida espansione ed un’eccellente conquista e fidelizzazione del cliente. L’obiettivo primario per il brand è quello di mantenere, rinnovare ed implementare anche la capacità di coinvolgimento dei clienti all’interno dello store fisico, attraverso il quale comunicare concretamente la propria immagine, la propria filosofia, nonché la qualità e lo stile delle proprie collezioni.

Lo store è pensato per riflettere il DNA del brand, attraverso la cura del prodotto e dell’immagine fortemente riconoscibile che attrae il consumatore grazie ai dettagli in marmo e legno. I nuovi spazi sono stati progettati pensando al cliente, per lasciargli un ricordo indelebile di un’esperienza di acquisto unica, mettendo in risalto tutta l’eccellenza del prodotto Dan John.