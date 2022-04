Il Pop Up Store di VeraLab colora di rosa Roma Termini

Il nuovo Pop Up Store di VeraLab, il beauty brand ideato da Cristina Fogazzi, è situato alla stazione Roma Termini, all’interno della galleria che connette via Giolitti a via Marsala, uno spazio immersivo e accattivante, visibile a 360°.

In linea con lo spirito del brand, il Pop Up Store progettato dallo studio 23bassi si caratterizza per l’originalità e un gioco di luci e trasparenze.

Le grandi vetrate e i dettagli al neon sono pensati per catturare l’attenzione dei viaggiatori, cosi come il claim luminoso “We believe in your skin”. I prodotti VeraLab sono esposti in elementi circolari illuminati o posizionati sugli iconici cilindri rosa che contraddistinguono i punti vendita del brand

L’apertura strategica a Roma Termini, che si affianca al monomarca VeraLab presente in Via Tomacelli 105, consente a VeraLab di avvicinarsi ad una clientela molto vasta e internazionale.

“Ho voluto creare uno spazio divertente e coinvolgente dove riscoprire il valore della propria bellezza -dichiara Cristina Fogazzi- da oggi la stazione Termini si illumina di rosa e sono molto felice di accogliere le clienti in questo nuovo store dove poter scoprire tutti i prodotti VeraLab: dai must have per il corpo, come le bende Slim_me, ai best seller viso come lo Spumone, l’Olio denso e la Luce liquida”.

Il temporary store VeraLab di Roma Termini rimarrà aperto fino al prossimo 31 agosto.

Photos courtesy VeraLab