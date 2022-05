Il brand italiano di sneakers D.A.T.E apre un nuovo store a Firenze

D.A.T.E inaugura un nuovo store in un palazzo storico nel centro di Firenze, città dove il brand è nato e da cui prende costantemente ispirazione.

Una location prestigiosa che si caratterizza per il soffitto in legno a cassettoni che rispecchia in pieno la tradizione decorativa fiorentina e arricchisce ulteriormente lo spazio, che rivive grazie a una fine boiserie volutamente caricata. Gli elementi della tradizione sono stati rivisti e ridisegnati a mano, con tinte naturali tipiche della tradizione toscana come il color ocra, il canna di fucile, l’avorio e il cocciopesto, inventando così un nuovo decoro più contemporaneo in stile pattern.

“Firenze è la città dove siamo nati e cresciuti e dove D.A.T.E. ha mosso i primi passi, siamo e resteremo sempre legati a Firenze per questo abbiamo deciso di accelerare su questo nuova apertura, afferma Tommaso Santoni, Ceo di D.A.T.E. il nostro piano di sviluppo è incentrato su online, internazionalizzazione, una politica distributiva wholesale accurata e selettiva e uno sviluppo retail nelle città più importanti.”

D.A.T.E. è presente in 25 Paesi ed è distribuito all’interno di circa 900 punti vendita selezionati. A oggi conta 3 flagship store, uno a Milano, in via via Ponte Vetero 11, uno a Firenze, in via del Parione 53/55 R e uno a Seoul, all’interno del prestigioso Lotte Department Store.

Photo courtesy D.A.T.E.