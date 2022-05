Un muro non è solo un muro se si è capaci di dargli un’anima e una nuova funzionalità.

Dalla creazione grafica alla produzione e personalizzazione totale del processo e del progetto: le proposte di wallcovering design di RIMURA, azienda pugliese che unisce i valori dell’artigianalità alla bellezza di una carta da parati tailor made, abbinano il talento di affermati creativi alle scelte ecologiche e funzionali nei materiali di supporto.

Dopo aver avviato il portale www.rimura.com, Rimura ha avviato una nuova fase di relazione con il cliente e personalizzazione dei progetti attraverso una procedura che consente all’utente di essere guidato in tutte le fasi, dalla progettazione fino alla realizzazione. Centrale in questo sistema è la collaborazione con gli intermediari, rivenditori e professionisti del settore, con cui lavoriamo nella fase di scelta e di progettazione per garantire efficienza del servizio e qualità del prodotto.

“Rimura nasce da un’esigenza – ha commentato Vito Elefante, founder del progetto e founder di Digilab, azienda con un’esperienza decennale nel settore della comunicazione e della stampa digitale, proprietaria del brand Rimura – Avevamo necessità di ridefinire e ridisegnare gli spazi del nostro ufficio. Da una parte complicati lavori edili, dall’altra la possibilità di lavorare sulle pareti cambiandone materialmente il volto, ridefinendo colori, stili e prospettive. Ci siamo resi conto, peraltro, di avere attorno tanti bravissimi creativi. Abbiamo deciso così di avviare un nuovo progetto di wallcovering, coinvolgendo gli stessi professionisti nella realizzazione di collezioni e carte originali e di valore”.

“In questo periodo così delicato poi – ha continuato Elefante – abbiamo avvertito forte la richiesta dell’utente finale o del professionista intermediario di essere maggiormente seguito nella fase di scelta e di progettazione. Abbiamo deciso così di dare il nostro contributo creando una vera e propria procedura che consente al nostro cliente di essere guidato in tutte le fasi”.

All’orizzonte, per Rimura, lo sviluppo di sempre nuove collezioni da parte dei creativi e l’inserimento, in ottica green, di nuove innovazioni sia per i materiali di supporto che per gli inchiostri utilizzati. Proposte creative a catalogo e soluzioni tailor made, personalizzate e personalizzabili, soluzioni modificabili nei dettagli realizzate da veri e propri artisti dell’immagine e in grado di cambiare radicalmente il volto di uno spazio di lavoro e di vita, ma anche attenzione all’ambiente e alle nuove tecnologie, nella scelta dei materiali di supporto delle carte da parati.

UNIONE TRA SVILUPPO E RICERCA, RACCONTO ED EMOZIONI.

Perché un muro non sia solo un muro o un confine, ma possa diventare un meraviglioso orizzonte con nuove funzionalità e una differente resa estetica.

Simulazioni attraverso mock up di installazione, disponibilità per la spedizione di campioni: siamo consapevoli che spesso saper scegliere (o saper consigliare) è difficile per questo siamo sempre disponibili per consulenze in assistenza telefonica e servizi extra per consegne rapide.

Rimura prosegue così nel suo processo di attenzione alla fase di progettazione e realizzazione e di cura della creatività e della bellezza. Garantisce la produzione su tre tipologie di supporto tutte certificate: ecologiche, viniliche lavabili e fibra di vetro per ambienti umidi. Rivestimenti evoluti, facili da installare anche su superfici curve, prodotti con stampanti di ultima generazione.

Sempre nell’ottica di essere più vicini all’utente finale, peraltro, Rimura ha lanciato un piano di affiliazione che consente ai professionisti del design e agli artigiani della casa di diventare rivenditori, accedendo così a collezioni esclusive e vantaggi riservati.

