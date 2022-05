Il Gres Porcellanato di Casalgrande Padana per il settore dell’Hospitality e del Retail

Tra i settori chiamati a rispondere ai nuovi bisogni e alle mutate esigenze vi sono quelli dell’hospitality, dell’hotellerie e del retail.

A dominare il futuro dell’hotellerie italiana, patria della moda, dell’art e della cultura, sarà il design, sia negli arredi che nella progettazione di ambienti attrattivi e accattivanti, modulari e flessibili, in grado di adattarsi alle diverse esigenze e offrire un soggiorno totalmente personalizzato. Alla luce delle emergenze ambientali e dei cambiamenti climatici in atto, anche il settore ricettivo sarà chiamato all’utilizzo di materiali sostenibili ed eco-friendly e alla progettazione di edifici che perseguano l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2, attraverso l’efficienza energetica.

Matteo Thun – JW Marriott Venice Resort and Spa

Significativi cambiamenti sono in atto anche nel settore del retail dove, grazie alla rivoluzione digitale, lo store fisico si sta trasformando nel cosiddetto “negozio 5.0” in cui saranno implementate, sempre di più, soluzioni tecnologiche come punti cassa touch-screen utilizzabili come supporto alla vendita lungo le corsie, vetrine digitali e tablet per la vendita assistita e per richieste specifiche su prodotti e disponibilità. Il retail del futuro sarà anche caratterizzato da una sorta di contaminazione tra gli strumenti offline e online resa possibile dall’integrazione delle più recenti tecnologie, portando i punti di forza del digital shopping all’interno degli store fisici e viceversa e dotandosi di e-commerce che permetterà di ordinare online la merce e di ritirarla presso lo store fisico. I punti vendita diventeranno dunque, luoghi sempre più sensoriali dove l’esperienza d’acquisto sarà guidata dall’intrattenimento e dallo storytelling e il progetto retail sarà sempre di più, un luogo di comunicazione dei valori e dello stile del brand.

Le Ville Pisani – Atelier Rubino

In questo nuovo contesto occorre ripensare alla progettazione degli spazi retail per assecondare il ruolo strategico e di attrazione dello store fisico, garantendo al contempo sia i requisiti di sicurezza che una gradevole esperienza d’acquisto, di condivisione e socialità.

Protagonista da molti anni negli spazi retail e negli ambienti dedicati all’ospitalità e all’hotellerie, il gres porcellanato rappresenta il connubio perfetto tra estetica e funzione. Un materiale in grado di offrire ai progettisti qualità estetica, versatilità d’impiego, resistenza, facilità di manutenzione, igiene, sicurezza, resistenza al fuoco in caso d’incendio e durabilità nel tempo.

Conrotto Progetti – Oceanario de Lisboa

Le piastrelle in gres di Casalgrande Padana rappresentano la scelta ideale per negozi, boutique, lounge bar, ristoranti, hotel, resort, piscine, centri termali, saune, spa e zone wellness e attività commerciali in genere, sia in interno che in esterno poiché garantiscono resistenza all’alto calpestio e all’usura. Sono inoltre esteticamente belle, piacevoli alla vista e rappresentano, dal punto di vista materico, la scenografia perfetta in grado di vestire ogni tipologia di spazio valorizzando l’arredo dell’intero ambiente.

Casalgrande Padana offre un ampio ventaglio di soluzioni in grado di trasformare la superficie ceramica in un sistema integrato ed evoluto capace di rispondere alle più severe richieste in termini di qualità architettonica, livelli prestazionali, durabilità e sostenibilità.

Oltre 60 collezioni in gres porcellanato effetto cemento, colore, legno, marmo, metallo o pietra, rappresentano la scelta perfetta per valorizzare gli spazi retail o dell’hospitality in ogni loro destinazione d’uso: dalle zone ad alto calpestio, a quelle dedicate al benessere come spa e piscine indoor e outdoor. Una ricca gamma di differenti texture, nuances, formati (dal brick 8,2×25 cm, fino ai grandi formati 120×120 cm, 120×240 cm e 160×320 cm) e spessori, offre innumerevoli soluzioni cromatiche e di design per la realizzazione di soluzioni estremamente versatili.

Grazie alla disponibilità di lastre in gres di grandi dimensioni a spessore sottile di 6,5 mm e alla realizzazione di posa con fughe ridotte al minimo, è possibile donare agli ambienti una continuità tra pavimento e rivestimento per la creazione di grandi superfici di hall, sale congressi, terrazze di grandi dimensioni, centri termali, spa e zone wellness.

Aeroporto – Polonia

POSA A SECCO

Casalgrande Padana mette inoltre a disposizione il sistema di posa a secco ArsRatio grazie al quale si modifica radicalmente il tradizionale concetto di pavimento in ceramica senza rinunciare a nessuna delle sue qualità, trasformandolo da elemento statico a sistema dinamico e flessibile. Estremamente facile e versatile nelle operazioni di posa, di elevata finitura estetica, resistente ai carichi distribuiti e concentrati, si qualifica come la soluzione ideale per realizzare le pavimentazioni di spazi espositivi, showroom, temporary shop e di qualsiasi altro ambiente in ambito commerciale.

Ars Ratio Casalgrande Padana può essere posato in pochi secondi ed è subito calpestabile e utilizzabile. Senza incollaggio e senza dispendiosi interventi di preparazione del sottofondo è possibile creare, grazie a un semplice sistema di ancoraggio a maschio e femmina, una superficie stabile dalle infinite possibilità di configurazione. Ciascun elemento così incastrato va a formare una nuova pavimentazione immediatamente calpestabile, che rinnova l’aspetto dell’ambiente eliminando tempi lunghi e tradizionali operazioni di posa, assicurando un cantiere particolarmente pulito.

In combinazione a straordinarie funzionalità, tali elementi di sistema consentono inoltre di realizzare una pavimentazione intelligente. Tramite l’integrazione di sensori e moduli di comando è ad esempio possibile misurare la frequenza di afflusso in centri commerciali, regolare la luminosità e la climatizzazione, aprendo in tal modo la strada a innovative opportunità in questo settore. Cablaggi ed elettrificazionivengono inoltre eseguiti in modo semplice ed elegante tramite canaline porta-cavi variabili e scatole elettriche installabili in modo flessibile.

Grazie alle elevate prestazioni tecniche del gres porcellanato, le collezioni di Casalgrande Padana trovano applicazione anche nel rivestimento esterno in qualunque tipologia di costruzione architettonica. Innovativi sistemi di rivestimento con lastre ceramiche incollate, pareti ventilate o sistemi di rivestimento a cappotto, consentono l’installazione di materiali ceramici dalle elevate caratteristiche in grado di conferire agli edifici importanti vantaggi in termini di isolamento termo-acustico, aumentando al contempo le prestazioni igrometriche.

Brickworks – Muretto Lava

L’applicazione delle lastre in facciata protegge infatti la struttura muraria ed elimina i ponti termici responsabili delle dispersioni di calore, determinando così un notevole risparmio energetico. Grazie ai rivestimenti in facciata, vengono inoltre eliminate le condense superficiali e le muffe localizzate valorizzando l’estetica dell’edificio e conservando nel tempo le caratteristiche estetiche e tecniche.

TECNOLOGIA BIO SELF CLEANING

Grazie alla tecnologia Bios Self Cleaning si possono anche ottenere notevoli vantaggi in termini di riduzione dei tempi e dei costi di pulizia e manutenzione, oltre al miglioramento concreto della qualità dell’aria. Grazie alla superidrofilia della superficie ceramica Bios Self Cleaning è infatti in grado di abbattere gli inquinanti presenti nell’aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle in modo che possa essere rimosso dallo scorrere dell’acqua piovana. L’ossigeno attivo prodotto dagli involucri di facciata rivestiti con Bios Self-Cleaning® ossida i Nox (ossidi di azoto), una delle principali cause di inquinamento dell’atmosfera che minaccia concretamente la salute dell’uomo e dell’ambiente, offrendo un apprezzabile contributo al miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti urbani. Basti pensare che un rivestimento di 1000 m2 di facciata trattato con Bios Self-Cleaning® ha la capacità di purificare l’aria in misura paragonabile a un bosco delle dimensioni di un campo da calcio, oppure di eliminare gli ossidi di azoto (NOx) emessi da 70 automobili nel corso di un’intera giornata.

Il processo autopulente di Bios Self-Cleaning® è del tutto naturale e per di più ecosostenibile, in quanto utilizza l’energia solare per attivare la reazione fotocatalitica mentre sfrutta l’azione dilavante dell’acqua piovana per rimuovere lo sporco. I settori commerciali, del turismo e le aree dedicate al wellness, si trovano sempre più spesso ad affrontare gli effetti collaterali della contaminazione batterica. Una risposta efficace, sicura ed ecologica arriva dal mondo ceramico con il trattamento Bios Antibacterial®, uno scudo efficiente contro la proliferazione di batteri, capace di abbattere del 99% i quattro principali ceppi batterici, disponibile su una selezione di collezioni a catalogo e applicabile, su richiesta, a tutta la gamma Casalgrande Padana.

Tactile – sistema di guida in gres porcellanato

Infine, Casalgrande Padana mette a disposizione di progettisti e interior designer proposte specifiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tactile è infatti un sistema di guida in gres porcellanato utile sia come segnaletica di distanziamento che per l’abbattimento delle barriere architettoniche consentendo al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni. Tactile è perfetto per essere impiegato in tutti quegli ambienti urbani molto frequentati, nei quali sia necessario garantire il distanziamento o nei quali esistono reali pericoli per l’incolumità delle persone.

Photos courtesy Casalgrande Padana