Nature e Petra: l’intramontabile fascino della pietra in gres porcellanato

La matericità delle lastre in gres porcellanato di Nature e Petra entra con stile negli spazi contemporanei, abbracciando il desiderio di soluzioni raffinate ed eleganti per rivestire con creatività ambienti dal sapore vintage, rustico, country, provenzale, shabby chic o moderno e minimalista.

Dal pavimento al rivestimento, dall’interno all’esterno, dall’edilizia residenziale alle più impegnative progettazioni in ambito pubblico, sia nelle nuove costruzioni che nel recupero e nel restauro del patrimonio edilizio esistente, ogni superficie è rivestita con lastre in gres porcellanato ispirate alla naturale eleganza della pietra.

Attraverso sonore tonalità che rimandano alle naturali vibrazioni della terra, la collezione di lastre ceramiche Nature, rievoca in chiave attuale, i materiali tipici dei casolari di campagna. Una gamma cromatica calda e avvolgente composta da sei differenti nuances (Argilla, Calce, Creta, Lava, Sabbia e Terra), declinata in sei diversi formati (dal 10×30 cm, al 30×60 e 60×60 cm e dal 45×90 cm fino al 90×90 cm e al 60×120 cm) con superficie naturale e lappata (nella nuova versione Silk) per l’interno e antiscivolo per l’esterno, compongono la nuova collezione Nature.

Sobria, corposa, audace e decisa, Petra di Casalgrande Padana nasce dall’incontro tra materiali naturali e moderna intuizione: una collezione che unisce all’elegante bellezza della quarzite, la resistenza e la versatilità del gres porcellanato. Petra è proposta in sei diverse tonalità cromatiche (Antracite, Bianca, Grigia, Oro, Perla e Sabbia), in cinque differenti formati (dai piccoli 20×20 cm e 20×40 cm, ai classici 30×60 cm e 60×60 cm, fino al grande formato 60×120 cm), in superficie naturale per l’interno e antiscivolo con spessore di 20 mm per l’esterno.

Grazie alla combinazione con tre diversi formati (30×60 cm, 60×90 cm e 60×120 cm) è possibile realizzare una composizione geometrica, ideale per dare maggior risalto alle lastre ceramiche che diventeranno così le vere protagoniste di tutto l’ambiente.

Grazie alla disponibilità dello spessore di 20 mm, le lastre in gres effetto pietra di Nature e Petra possono essere posate in esterno sia con colla su massetto, garantendo al pavimento una elevata resistenza ai carichi, sia a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, ottenendo così un pavimento immediatamente calpestabile. Inoltre, la superficie naturale per l’interno e quella antiscivolo per l’esterno, permettono la progettazione di pavimenti e rivestimenti sia in perfetta continuità cromatica e materica, sia la creazione di piacevoli contrasti tonali.

Brickworks Muretto e Brickworks Petra

Nature e Petra sono inoltre arricchite da una nuova gamma di rivestimenti in gres effetto muretto trasversale e complementare all’ampia gamma di Casalgrande Padana, per rivestire con creatività ogni tipologia di parete, interna o esterna, sia nella sua interezza che in una sola porzione.

Uno strumento di interior design versatile, per un look tono su tono in continuità con il pavimento oppure per la creazione di suggestivi giochi cromatici a contrasto in grado di valorizzare, impreziosire e vivacizzare una parete divisoria o una quinta scenica. L’estrema duttilità e resistenza dei rivestimenti Brickworks Muretto e Brickworks Petra li rendono perfetti anche per rivestire i top della cucina o del bagno, i piatti doccia, i lavabi, le mensole, i pensili e i piani di lavoro.

Brickworks Muretto è composta da sei colori (Bianco, Calce, Grigio, Lava, Nero e Mattone) dalla grafica leggera e piacevolmente mossa da delicate sfumature. Proposta in formato unico di 8,2×25 cm, la nuova collezione di decori Muretto si presta a differenti e creativi schemi di posa: da quella orizzontale a fughe sfalsate che riprende il pattern tipico del mattone a quella geometrica con fughe sovrapposte, fino alla posa verticale.

Composta da sei colori (Antracite, Bianco, Grigio, Oro, Perla e Sabbia), in formato unico di 8,2×25 cm, la nuova gamma di rivestimenti Brickworks Petra ricrea le cromie tipiche della quarzite per donare unicità e classe ai volumi abitativi. Grazie alla loro versatilità, sono in grado di adattarsi ad una vasta varietà di stili, aggiungendo carattere e personalità ad ogni spazio e rappresentano la soluzione ideale per abbellire facciate o muretti esterni di porticati, terrazze, balconi e patii. Oppure per rivestire una piccola area del giardino o le pareti interne di spazi ad uso pubblico come negozi, ristoranti, hotels o aree wellness.

Piccole imperfezioni e irregolarità si traducono in elementi di bellezza e pregio per trasformarsi in lastre ceramiche in grado di arricchire ogni spazio di una singolare autenticità. Una gamma cromatica di calde e avvolgenti tonalità che parlano al piacere e all’emozione, per progettare ambienti confortevoli e rigeneranti, pronti ad interpretare le moderne esigenze abitative.