Sease, il brand fondato nel 2017 dai giovani eredi della famiglia Loro Piana, Giacomo e Franco, e dedicato a sviluppare una visione di luxury sportswear italiano ispirato al mondo dello sci e della vela, apre un nuovo flagship store in via Montenapoleone 19 a Milano.

L’opening segue il primo store del marchio, aperto nel 2017 in Via Fiori Chiari Angolo Via Formentini a Brera

Nel nuovo negozio Sease, i clienti troveranno un mix dei migliori materiali naturali e high-tech. Teak e tessuti si combinano con fibra di carbonio, tela da vela di nylon e colori saturi e opachi per creare un’atmosfera accogliente e contemporanea.

All’interno saranno esposte le collezioni Sease, con il loro stile che combina l’urban e l’activewear, per andare a comporre un guardaroba maschile contemporaneo di capi essenziali, progettato per le attività outdoor. La sartoria classica da uomo ispira un design contemporaneo, confortevole e casual.

Dopo aver debuttato nel mondo delle tecnologie blockchain, principalmente attraverso la collezione Nft realizzata in collaborazione con Private Jet Pyjama Party e l’artista Benny Robinson lanciata all’inizio di marzo, Sease accetterà pagamenti in criptovaluta in tutti i flagship store e sull’e-commerce. Un ulteriore passo nella crescita del marchio che guarda al futuro utilizzando le tecnologie 3.0.

Photo courtesy Sease