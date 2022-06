APRE A VERONA L’OTTAVO DYSON DEMO STORE IN ITALIA, CON IL TERZO BEAUTY LAB DELLA PENISOLA.

Continua l’espansione retail di Dyson con uno spazio a Verona dedicato alla tecnologia, al beauty e al benessere. Personalizzazione e customer experience le parole chiave.

Prosegue l’espansione retail di Dyson, che punta a fornire un’esperienza unica di tecnologia ai propri consumatori, con l’inaugurazione il 30 giugno dell’ottavo Dyson Demo Store in Italia: oltre 255 metri quadri dedicati alla tecnologia, al beauty e al benessere presso il centro commerciale Verona Adigeo Mall.

Lo store di Verona, il terzo nel nostro Paese con un Beauty Lab dedicato all’esperienza dei prodotti Personal Care, arriva poco tempo dopo il lancio del nuovo Dyson AirwrapTM multi-styler, la nuova generazione di Dyson AirwrapTM riprogettata radicalmente con l’introduzione di accessori nuovi alimentati da un flusso d’aria Coanda migliorato.

Per continuare a realizzare i propri obiettivi, Dyson segue un piano di investimenti del valore di 2,75 miliardi di sterline in nuove tecnologie per i prossimi cinque anni: gli investimenti saranno concentrati a Singapore, nel Regno Unito e nelle Filippine e saranno supportati da piani strutturati per l’assunzione di ulteriori ingegneri e scienziati in settori chiave come quello relativo allo sviluppo di software, machine learning e robotica. La robotica è al centro del piano quinquennale di investimenti. Quest’anno più di 2.000 persone sono entrate a far parte dell’azienda tecnologica a livello globale, il 50% delle quali sono ingegneri, scienziati e programmatori.

Nella foto: Dyson Demo Store – Gae Aulenti, Milano

I ruoli chiave all’interno dei Dyson Demo Store: Dyson Expert e Dyson Stylist

Gli oltre 200 Dyson Demo Store nel mondo si presentano come veri e propri templi della tecnologia e della user experience, con esperti a disposizione dei consumatori per raccontare i prodotti Dyson e offrire un approccio consulenziale a 360°. Al centro della strategia retail di Dyson vi sono infatti i Dyson Expert, esperti di tecnologia e consulenti: il loro ruolo è ascoltare e comprendere il consumatore per aiutarlo a individuare la soluzione più adatta alle sue esigenze e mostrargliene i benefici. Il compito dei Dyson Expert non si limita alla fase di vendita, tutt’altro: sono disponibili – sia in store sia su dyson.it, grazie al servizio di chat e video chat attivo sul sito – per assistere il consumatore in ogni fase del suo journey: supportano in fase di scelta con informazioni relative ai prodotti Dyson e ai rispettivi accessori, forniscono suggerimenti e consigli su come ottenere il massimo delle performance dalla propria macchina, sono a disposizione per dare indicazioni su come fare manutenzione nel tempo e risolvere eventuali problemi legati all’uso quotidiano.

Al fianco degli Expert, all’interno dei negozi Dyson – incluso il nuovo Demo Store di Verona – è possibile anche confrontarsi con i Dyson Stylist, figure esperte di hair science in grado di offrire un servizio di consulenza personalizzata in base alla tipologia di capello e alle esigenze di styling. All’interno dei Beauty Lab, sia in quello di Milano Gae Aulenti, sia nel nuovissimo di Verona Adigeo Mall, il consumatore ha la possibilità di entrare in un vero e proprio salone di bellezza: uno spazio riservato all’esperienza Personal Care, dotato di due lavatesta e due postazioni per lo styling, dove è possibile avere un confronto personalizzato con uno dei Dyson Stylist, con consulenza ad hoc e servizio di styling realizzato grazie alle tecnologie Dyson. Al centro del servizio vi è la scienza del capello, pilastro dello sviluppo e della progettazione dei prodotti Personal Care – l’asciugacapelli Dyson Supersonic™, lo styler Dyson Airwrap™, la piastra Dyson Corrale™ – pensati per prendersi cura della bellezza naturale dei capelli e realizzare styling diversi da soli, a casa.

Personalizzazione e customer experience al centro della relazione con il cliente

Se l’esperienza è uno degli elementi chiave della strategia di Dyson, l’altra parte dell’equazione è rappresentata dalla personalizzazione.

Dyson, azienda globale di tecnologia, ha la missione di progettare tecnologie che supportino il benessere di chi le utilizza, in qualsiasi parte del mondo. Ma è fondamentale che ciascun consumatore comprenda le caratteristiche dei diversi prodotti, per scegliere quello che risponde alle sue necessità. Per questo motivo, i Dyson Demo Store offrono non solo la possibilità di utilizzare innovative e coinvolgenti demo di prodotto messe a punto ad hoc – ad esempio, il “dispenser” dello sporco con cui sporcare le superfici di prova e testare la potenza e l’efficacia dei diversi aspirapolvere senza filo o la “comparativa” con cui vedere la differenza tra le lamine rigide usate nelle piastre tradizionali e le lamine flessibili di Dyson Corrale™, progettate per creare styling diversi con minor calore e metà dei danni[1] – ma anche di personalizzare la propria esperienza con i prodotti Dyson.

Un esempio è la customizzazione dello styler Dyson Airwrap™: nei negozi Dyson è possibile infatti comporlo a propria scelta, selezionando gli accessori più adatti al proprio tipo di capello e alle proprie esigenze di styling. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere coni lunghi o corti in base alla lughezza dei propri capelli, o ancora coni da 20, 30 o 40mm in base al tipo di onde e boccoli che vuole realizzare, spazzole liscianti forti o delicate in base alla texture della propria chioma.

In store è anche possibile personalizzare la custodia rigida dei prodotti Personal Care: al momento dell’acquisto è possibile richiedere gratuitamente l’incisione delle iniziali, scegliendo tra le diverse opzioni di colore disponibili sia per la custodia sia per l’incisione. Il servizio è ideale anche come gifting, per rendere i propri regali ancor più speciali.