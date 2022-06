Palm Angels apre a Milano il primo store europeo

Dopo le aperture di Miami e Los Angeles, Palm Angels, brand fondato da Francesco Ragazzi, inaugura al civico 4 di via Pietro Verri a Milano

“È un luogo con due anime in profondo dialogo tra loro”, racconta il designer. “Da una parte il classico gusto borghese di Milano, la mia città, dall’altra l’estetica brutalista tipica degli edifici di Los Angeles, dove tutto è cominciato”. racconta Francesco Ragazzi.

IL CONCEPT

Lo spazio di 150 metri quadri, ideato dallo stilista in collaborazione con lo studio Gilles & Boissier, si estende su due livelli giocando sull’armonia dei contrasti: la boiserie in legno di noce e le pareti in cemento grezzo, le travi in rovere del soffitto e le piastrelle in granito del pavimento, gli arredi sofisticati e lo spirito etnico-chic delle sedute artistiche di Christian Astuguevieille.

Al piano terra spiccano linee geometriche, superfici lucide e una palette dai toni freddi, che si trasforma e si anima con le silhouette e le sfumature dei capi esposti. Una scala in granito conduce al piano interrato, dove ci si immerge in un’atmosfera calda e avvolgente, evocativa di paesaggi californiani.

Il concept store diventerà un modello di riferimento per le future aperture a livello globale. Nello store, le collezioni Palm Angels vengono esposte in modo fluido su mensole, displayer in metallo e cabinet in legno che mettono in risalto i pezzi più iconici. Oltre alle linee uomo, donna, bambino, il flagship ospita il primo drop della collezione home firmata da Francesco Ragazzi: cuscini, coperte, notebook, candele e altri oggetti che completano “l’art de vivre” di Palm. “Questo spazio vuole essere un racconto di Palm Angels a 360 gradi, anche le emozioni, i talenti, le ispirazioni, i viaggi che ci hanno portato fino a qui”, conclude lo stilista.