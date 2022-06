La Milano Design Week 2022 ha proposto novità d’assoluto prestigio e il settore dell’illuminazione non fa eccezione. In attesa di Light+Building, brand come Rotaliana, Talenti e Tonellidesign hanno mostrato, ancora una volta, come luce e design siano un connubio indissolubile alla ricerca della bellezza delle forme.

ROTALIANA RIDEFINISCE IL CONCETTO D’ILLUMINAZIONE, TRA TECNICA E DECORATIVA

Negli ultimi anni molte delle differenze tecniche e prestazionali esistenti tra lampade “decorative” e lampade “architetturali” sono svanite, portando anche nell’ambiente domestico le tecnologie per la gestione della luce: discrete, dolci e, soprattutto, wireless. La possibilità di modificare e personalizzare la luce è infatti sempre più importante e richiesta, non solo negli ambienti pubblici ma anche nella quotidianità della propria casa, alla ricerca di spazi plasmati in base alle proprie necessità e desideri, anche in un’ottica di risparmio energetico.

Souvlaki by Giovanni Lauda

Non più quindi definizioni univoche o riferibili a un unico e ben definito campo di utilizzo, la dimensione decorativa si fonde con quella tecnica: proprio in questo spazio di confine, alla ricerca di un “nuovo modo di illuminare le cose”, si posizionano il sistema Souvlaki e le lampade Sol e Totem&Tabù, le nuove creazioni di Giovanni Lauda e Paolo Rizzatto per Rotaliana.

INNOVAZIONE ECO-FRIENDLY – KUKÀ BY TALENTI

Ideata dai giovani designer dello Studio Adolini, Kukà è l’innovativa lampada o doppio uso che il marchio Talenti ha presentato durante la settimana del design milanese.

Kukà Collection by Studio Adolini

Questa originale collezione, che include lampade, tavolini e vasi per in/outdoor, stupisce per la sua capacità di affascinare fin dal primo sguardo e introduce l’eco-resina quale materiale protagonista. Sia accesa che spenta si converte in un elemento d’arredo sofisticato e glamour per regalare eleganza e praticità ad ogni spazio.

LUCE ACCOGLIENTE E FORME FLUIDE CON NOUN BY TONELLIDESIGN

Disegn targato Massimo Castagna, unisce la lavorazione artigianale del legno massello alla tecnologia dell’illuminazione. Il delicato segno grafico si enfatizza in installazioni a lampade multiple diventando assoluto protagonista dell’ambiente.

Disponibile nelle versioni ad uno o due elementi sospesi, con rosone unico a soffitto e cavo di sospensione nero regolabile in altezza. Versione sospesa libera con cavo di alimentazione nero con spina per presa elettrica. Impianto di illuminazione a luce LED COB 3000°K.