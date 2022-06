ROOFINGREEN PARTNER DI LIVINWOW: INAUGURATO IL NUOVO PROGETTO DI MILANO CONTRACT DISTRICT

Dal pensiero visionario dei fondatori di Milano Contract District nasce un inedito progetto che soddisfa una nuova domanda abitativa, intercettando gusti ed esigenze delle future generazioni di abitanti attraverso esclusivi servizi e prodotti del Design System.

L’esclusiva “design platform Livinwow” risponde alla crescente offerta residenziale di nuovi concept in affitto e in vendita che, grazie all’integrazione nell’offerta abitativa di un pacchetto di servizi e prodotti di interior design, restituisce all’immobile un immediato e maggiore appeal per chi è alla ricerca di una nuova abitazione per un breve periodo o come investimento per la vita.

Caratterizzato da un forte grado di innovazione dell’abitare contemporaneo, dunque, il nuovo progetto sposa perfettamente i valori di Roofingreen, come sostenibilità, innovazione e design made in Italy.

I sistemi modulari Roofingreen

Modularità, design, facilità di posa, risparmio energetico e innovazione sono le caratteristiche distintive dei prodotti Roofingreen, nati per soddisfare le esigenze di progettisti, architetti, designer e operatori di settore, fino ad arrivare al cliente finale.

I sistemi modulari in erba sintetica Roofingreen sono facili da posare grazie alla loro struttura di incastro “a puzzle”, e non richiedono manutenzione rendendoli una soluzione funzionale e contemporanea per terrazze, rooftop e qualsiasi area si desideri ricoprire con un manto verde.

Due i sistemi modulari presenti presso gli spazi di Via Archimede. Il primo, su appoggio diretto, è pensato per essere posizionato sia su superfici piane impermeabilizzate, vecchie pavimentazioni o battuti cementizi, sia in piena terra. L’altro, basato su supporti regolabili, è ideale per creare pavimenti sopraelevati e per livellare pavimentazioni o coperture piane. Gli strati che compongono i sistemi modulari Roofingreen sono tecnologicamente all’avanguardia: il filato è soffice e mantiene a lungo le sue caratteristiche, mentre la versatilità del sistema modulare lascia libero spazio alla creatività del progettista. Il calpestio è confortevole, per un’esperienza estetica e tattile senza precedenti.

Roofingreen nasce a Torino dalla collaborazione di un team specializzato in architettura, design ed edilizia. Fin da subito, l’azienda si è impegnata a proporre un sistema modulare tecnologicamente evoluto, attento alla sostenibilità ambientale ed economica dell’edilizia contemporanea. Roofingreen collabora con i più prestigiosi istituti di ricerca nazionali per misurare e migliorare costantemente la qualità di processo e di prodotto.