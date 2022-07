Superfaces 2022, dal 12 al 14 ottobre scopri i supermateriali

Una mostra curata dallo Studio Marco Piva condurrà il visitatore in un percorso tra le superfici che hanno cambiato la storia dell’uomo.

Un viaggio alla scoperta degli ingredienti fondamentali, delle grandi opportunità di cui dispone l’architettura. Dal 12 al 14 ottobre 2022 vieni a Superfaces a scoprire la mostra iSUPERMATERIALI.

L’esposizione, allestita all’interno del padiglione D5 della Fiera di Rimini, racconterà le connessioni tra natura, uomo e materiale in un percorso fatto di matematica e bellezza. L’obiettivo dello Studio Marco Piva, che cura l’installazione, è realizzare una mostra sostenibile attraverso elementi essenziali dal forte potere simbolico.

Un percorso che partirà dalle origini dell’architettura per approdare ai concept del futuro indagando tutti i cambiamenti portati dalla materia. E in questo periodo storico che impone di ripensare il rapporto dell’uomo con la natura, i materiali sono chiamati a rispondere a nuove e determinanti esigenze funzionali ed estetiche.

Rigenerazione sostenibile

L’esposizione intende razionalizzare uno spazio per raccontare le originarie lavorazioni della materia, a partire dalla terra, primo supermateriale, per arrivare alle superfici di ultima generazione. La mostra si svilupperà su due percorsi da 100mq per un totale di 200mq + 150mq di esposizione verticale: totem display alti 3 metri offriranno infatti la possibilità di esporre lastre di grandi dimensioni, creando un labirinto architettonico immersivo, dove i materiali vengono esposti seguendo la sezione aurea, ovvero la massima espressione del legame uomo e natura. Le nuove superfici protagoniste della mostra si propongono, con forme atipiche e proprietà straordinarie, come elementi fondamentali per una rigenerazione sostenibile del contemporaneo.

iSUPERMATERIALI

iSUPERMATERIALI sarà una delle attrazioni più importanti di Superfaces, il primo marketplace b2b multisettore dedicato alle superfici innovative per l’architettura, l’interior e il design. Attorno al percorso espositivo, i riflettori del quartiere fieristico di Rimini si accenderanno su laminati, resilienti, vetro, materiali compositi e tessili, ceramica, resine, carta e pannelli. Presso gli stand le aziende porteranno sorprendenti applicazioni per pavimenti e rivestimenti e combinazioni inedite per l’abitare di domani.

Come l’anno scorso, Superfaces si svolgerà in contemporanea con il SIA – Hospitality Design, la fiera di riferimento in Italia per i concept dell’accoglienza e dell’ospitalità, che richiamerà a Rimini buyer e operatori del mondo dell’hotellerie.